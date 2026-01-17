وزير الاستثمار يتفقد عددا من المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية في ميت غمر

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، رافقه خلالها اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تضمنت الجولة تفقد معرض منتجات مصانع المنطقة الاستثمارية بميت غمر ضم منتجات مصنع «العامر للصناعات الكهربائية» وعددًا من المصانع العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التصدير.

كما تفقد الوزير عدد من المصانع العاملة بالمنطقة تضمنت مصنع طيبة العايدي للأواني المنزلية، والذي يحقق صادرات سنوية تُقدَّر بنحو 4 ملايين دولار، ويصدر منتجاته إلى عدد من الأسواق الأوروبية، من بينها بلجيكا وإسبانيا، إضافة إلى أسواق إفريقية تشمل كينيا وإثيوبيا والسودان، كما شارك المصنع في عدد من المعارض الدولية، كان آخرها معارض في الصين والسودان، وحصل على المركز الأول خلال عام 2025.

كما اطلع الوزير على منتجات مصنع «MTA» المتخصص في تصنيع مواد حشو قنوات الجذور (Root Canal Materials) في قطاع المنتجات الطبية، إلى جانب تفقد مصانع ألفا أوميجا، و تبارك، و بيبي تشيك، و بيرفيكت كواليتي، والتي تعمل في مجالات المنتجات الطبية ومعامل التحاليل، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في هذا القطاع الحيوي.

وفي مجال الصناعات الكيميائية، شملت الجولة تفقد مصنع التراكم للمنظفات والمطهرات، إلى جانب مصنع أندلس للمستحضرات التجميلية والمطهرات والمنظفات، والذي يحقق متوسط صادرات يقدَّر بنحو 100 ألف دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 300 ألف دولار بنهاية العام الجاري، حيث يصدر حاليًا إلى اليمن والمملكة العربية السعودية، مع خطط للتوسع في أسواق ليبيا والسودان.

وضمت الجولة كذلك تفقد عددًا من المنشآت الصناعية، من بينها مركز نحاس لصناعة الكشافات الكهربائية، و ELC لانتاج أجهزة التلفزيون، إضافة إلى مصنع ريدي رنج للصناعات الكهربائية والاستثمار.

كما تفقد الوزير مصنع تيراتك المتخصص في صناعة قضبان التسليح المركبة، ومصنع داود لصناعة أدوات التبريد المستخدمة في تصنيع المكثفات والمبخرات، حيث اطلع على إمكانات هذه المصانع ودورها في دعم سلاسل الإمداد للصناعة المحلية.