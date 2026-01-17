هدنة إنسانية ثم وقف نار شامل .. تفاصيل مبادرة سعودية –أمريكية بالسودان

كشفت مصادر سودانية متطابقة لقناة “الشرق” السعودية، عن تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مبادرة جديدة قدمتها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في السودان والدفع نحو تسوية شاملة.

وبحسب المصادر، تقوم المبادرة على مراحل تبدأ بإعلان هدنة إنسانية عاجلة، تمهيداً لمرحلة وقف الأعمال العدائية، وصولاً إلى وقف إطلاق نار نهائي وشامل يفتح الطريق أمام مسار سياسي يعالج جذور الأزمة.

وأوضحت المصادر أن البرهان أجرى مشاورات مكثفة حول المقترح السعودي–الأمريكي، شملت اجتماعات مشتركة وأخرى منفصلة مع عدد من الشركاء، في إطار بلورة موقف سوداني موحد إزاء المبادرة وآليات تنفيذها.

وأضافت أن الحكومة السودانية لا تزال تناقش تفاصيل المقترح، وتعمل على إعداد ردها الرسمي بشأن المبادرة ومسار إنهاء الحرب، تمهيداً لتسليمه إلى الإدارة الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد استقبل، الأسبوع الماضي، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي في مدينة بورتسودان، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في السودان والمنطقة، إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن اللقاء تناول «جهود تحقيق السلام في السودان بما يحقق أمنه واستقراره ويحافظ على وحدته ومؤسساته الشرعية»، مؤكدة حرص المملكة على عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية بما يلبّي تطلعات الشعب السوداني.

من جهته، أفاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي السوداني بأن اللقاء تطرّق إلى مبادرة السلام التي يرعاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والهادفة إلى معالجة الأزمة السودانية وإحلال السلام، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأعرب البرهان عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمنا اهتمامهما وحرصهما على دعم السلام والاستقرار في السودان، ومشيراً إلى عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين.

كما ناقش الجانبان الترتيبات الجارية لانعقاد «مجلس التنسيق الاستراتيجي» بين السودان والمملكة العربية السعودية، والذي يحظى برعاية قيادتي البلدين، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود المشتركة في مختلف المجالات.