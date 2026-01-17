قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يعلق علي إلغاء هدف نيجيريا: الحمد لله اتلغى علشان إحنا غلابة
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

هدنة إنسانية ثم وقف نار شامل .. تفاصيل مبادرة سعودية –أمريكية بالسودان

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت مصادر سودانية متطابقة لقناة “الشرق” السعودية، عن تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مبادرة جديدة قدمتها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في السودان والدفع نحو تسوية شاملة.

وبحسب المصادر، تقوم المبادرة على مراحل تبدأ بإعلان هدنة إنسانية عاجلة، تمهيداً لمرحلة وقف الأعمال العدائية، وصولاً إلى وقف إطلاق نار نهائي وشامل يفتح الطريق أمام مسار سياسي يعالج جذور الأزمة.

وأوضحت المصادر أن البرهان أجرى مشاورات مكثفة حول المقترح السعودي–الأمريكي، شملت اجتماعات مشتركة وأخرى منفصلة مع عدد من الشركاء، في إطار بلورة موقف سوداني موحد إزاء المبادرة وآليات تنفيذها.

وأضافت أن الحكومة السودانية لا تزال تناقش تفاصيل المقترح، وتعمل على إعداد ردها الرسمي بشأن المبادرة ومسار إنهاء الحرب، تمهيداً لتسليمه إلى الإدارة الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد استقبل، الأسبوع الماضي، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي في مدينة بورتسودان، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في السودان والمنطقة، إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن اللقاء تناول «جهود تحقيق السلام في السودان بما يحقق أمنه واستقراره ويحافظ على وحدته ومؤسساته الشرعية»، مؤكدة حرص المملكة على عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية بما يلبّي تطلعات الشعب السوداني.

من جهته، أفاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي السوداني بأن اللقاء تطرّق إلى مبادرة السلام التي يرعاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والهادفة إلى معالجة الأزمة السودانية وإحلال السلام، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأعرب البرهان عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمنا اهتمامهما وحرصهما على دعم السلام والاستقرار في السودان، ومشيراً إلى عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين.

كما ناقش الجانبان الترتيبات الجارية لانعقاد «مجلس التنسيق الاستراتيجي» بين السودان والمملكة العربية السعودية، والذي يحظى برعاية قيادتي البلدين، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود المشتركة في مختلف المجالات.

الفريق أول عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة الانتقالي السوداني المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الحرب الدائرة في السودان

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

منتخب مصر

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

بعد استحقاق شهادات 27% و23.5%| خبير اقتصادي: تنويع أدوات الادخار ضروري لاستقرار السيولة والسوق

بعد استحقاق شهادات 27% و23.5%| خبير اقتصادي: تنويع أدوات الادخار ضروري لاستقرار السيولة والسوق

صورة موضوعية

محطات تحلية البحر الأحمر… كيف تصنع المحافظة حياتها من قلب البحر؟

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

