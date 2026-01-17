صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتعطيل المرحلة الثانية من اتفاق السلام

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن هناك محاولات من الإحتلال الإسرائيلي لفرض شروط جديدة بهدف تعطيل المرحلة الثانية من قرار وقف إطلاق النار، مثل ربط الانسحاب بنزع سلاح الفصائل والمماطلة في عمليات الإعمار.

وقال صلاح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام لإنهاء حرب غزة هو مطلب أساسي للفلسطينيين والوسطاء، مؤكدا أن الدور المصري المحوري في موازنة الضغوط الإسرائيلية على الجانب الأمريكي.

وتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي فرغ المرحلة الأولى من محتواها عبر خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار تجاوزت 1200 مرة، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين.