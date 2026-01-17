vivo X300 Ultra .. شهادة جديدة تؤكد إطلاقه عالميا

حصل هاتف vivo X300 Ultra على شهادة NBTC التايلاندية يوم 17 يناير 2026، مؤكدة إطلاقه العالمي الرسمي بعد نجاح سلسلته في الصين، في خطوة تعزز منافسته للهواتف الرائدة.

الحصول على شهادة NBTC

أكمل الجهاز شهادة هيئة NBTC تحت الرقم NRMO-202601FC001، بعد فحوصات الامتثال اللاسلكي في تايلاند، مما يمهد لدخوله الأسواق الآسيوية والأوروبية.

سبق ذلك الحصول على شهادة 3C الصينية في ديسمبر 2025، كما وثّق موقع NBTC الرسمي.

المواصفات الرئيسية المسجلة

يحمل الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4، شاشة AMOLED مقاس 6.78 إنش بدقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز، وبطارية 6000 مللي أمبير مع شحن 90 واط.

يدعم كاميرا رئيسية 200 ميغابيكسل مع Zeiss optics، وذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت RAM، حسب وثائق الشهادة.

التصميم والأداء المتوقع

يأتي الجهاز بإطار تيتانيوم وسمك 8.2 ملم، مع دعم IP69 للمقاومة والـ5G المزدوج. يركز على التصوير الليلي والفيديو 8K، مدعومًا بمعالج V3 الخاص بـvivo للصور.

موعد الإطلاق والأسعار

من المتوقع إطلاق vivo X300 Ultra عالميًا في فبراير 2026، ابتداءً من تايلاند والهند، بسعر يبدأ من 900 دولار أمريكي.

ينافس الجهاز iPhone 17 Pro وGalaxy S26، مع توافر في الشرق الأوسط عبر شركاء مثل أمازون.