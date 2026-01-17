قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل وإصابة أربعة جنود سوريين في اشتباكات مع قسد

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري مقتل جنديين وإصابة آخرين، جراء اشتباكات اندلعت مع قوات «قسد» قرب مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، على خلفية ما وصفته بخرق «قسد» للاتفاق القائم بين الطرفين.

وقالت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن قوات «قسد» استهدفت دورية للجيش السوري قرب مسكنة، مؤكدة أن عناصر “حزب العمال الكردستاني” تنتشر في عدد من القرى والبلدات غرب الفرات وتعيق تنفيذ الاتفاق، وتواصل استهداف وحدات الجيش.

وأضاف البيان أن الجيش السوري دخل محافظة الرقة وسيطر على بلدة دبسي عفنان غرب المحافظة، مشدداً على أن القوات ستواصل بسط السيطرة على مناطق غرب الفرات، وستتعامل مع أي اعتداء يستهدف عناصرها.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع السورية بأن عناصر من «قسد» أطلقوا النار باتجاه مراسلي وكالة «سانا» والإعلام العسكري قرب بلدة دبسي عفنان في ريف الرقة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وحذرت هيئة العمليات من قيام عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني بتلغيم جسر «شعيب الذكر» في ريف الرقة الغربي، معتبرة أن تفجير الجسر من شأنه تعطيل تنفيذ الاتفاق، ومؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع «ستترتب عليها عواقب وخيمة».

ميدانيا، كان الجيش السوري قد بسط في وقت سابق اليوم سيطرته على مدينتي دير حافر ومسكنة، إضافة إلى 34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، وسط تسليم مئات من عناصر «قسد» أنفسهم للجيش، وتأمين خروج أكثر من 200 عنصر من المنطقة.

من جهتها، قالت «قوات سوريا الديمقراطية» إن الاشتباكات جاءت نتيجة «خروقات ارتكبتها حكومة دمشق لبنود الاتفاق»، معتبرة أن وقف القتال يتطلب التزاما كاملا بالاتفاق إلى حين إتمام انسحاب مقاتليها من مدينتي مسكنة ودير حافر وفق ما تم التوافق عليه.

وتواصل وحدات الجيش السوري تقدمها في مناطق غرب الفرات باتجاه مدينة الطبقة، بالتزامن مع بث وسائل إعلام رسمية لقطات تظهر دخول القوات إلى القرى والبلدات التي انسحبت منها «قسد»، بعد تحذير المدنيين من دخول بعض المناطق إلى حين الانتهاء من إزالة الألغام ومخلفات الحرب.

الجيش السوري قسد مدينة مسكنة ريف حلب الشرقي حزب العمال الكردستاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

حاتم درويش

فوز حاتم درويش نقيبا للمحامين بكفر الشيخ

محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني

ضبط 2.5 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية

جانب من الجولة

لجنة لحل مشكلة تسريب مياه جوفية بمقابر المريج بشبين القناطر

بالصور

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد