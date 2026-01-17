رئيس إقليم كوردستان: مرسوم حقوق الكورد في سوريا خطوة أساسية لبناء دولة جامعة

رحب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بالمرسوم الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي ينص على الاعتراف بالكورد كمكون أصيل من مكونات الشعب السوري وضمان حقوقهم المشروعة، واصفاً إياه بأنه خطوة جوهرية في الاتجاه الصحيح نحو بناء سوريا جديدة تقوم على أسس العدالة والمواطنة المتساوية.

وقال رئيس الإقليم في بيان رسمي إن هذا المرسوم يحمل دلالات سياسية وقانونية مهمة، ويعكس توجها إيجابيا نحو ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية، مؤكداً أن حماية حقوق جميع المكونات دون استثناء تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي.

وأضاف البيان أن احترام التعددية القومية والثقافية والدينية لا يشكل تهديداً لوحدة الدول، بل يعد مصدراً لقوتها وعاملاً أساسياً لتحقيق السلام الدائم، مشدداً على أن المساواة والعدالة هما الضمان الحقيقي لمنع النزاعات والانقسامات.

وأكد رئيس إقليم كوردستان أن نجاح هذه الخطوة مرهون بتحويلها إلى تشريعات نافذة وتضمينها بشكل واضح وصريح في الدستور السوري المرتقب، بما يكفل استدامة الحقوق وحمايتها من أي تغييرات سياسية مستقبلية.

كما أعلن دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى بناء دولة سورية ديمقراطية تحتضن جميع مواطنيها دون تمييز، وتصان فيها الحقوق السياسية والثقافية لكافة المكونات، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار سوريا والمنطقة عموماً.

وفي ختام البيان، دعا رئيس إقليم كوردستان القوى السورية كافة إلى تغليب لغة الحوار والعمل المشترك، ووضع آليات تنفيذ واضحة تضمن ترجمة هذا المرسوم إلى واقع عملي ملموس، مجدداً استعداد إقليم كوردستان للتعاون مع الدولة السورية بما يخدم تطلعات الشعب السوري ويؤسس لسلام مستدام.