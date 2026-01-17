قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنايات المنصورة تقضى بالاعدام شنقا للمتهمين بالتخلص من مرشح للعمودية بإحدى القرى
الخطيب: لقائي مع المستثمرين في ميت غمر اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
أخبار العالم

رئيس إقليم كوردستان: مرسوم حقوق الكورد في سوريا خطوة أساسية لبناء دولة جامعة

أرشيفية
محمود عبد القادر

رحب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بالمرسوم الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي ينص على الاعتراف بالكورد كمكون أصيل من مكونات الشعب السوري وضمان حقوقهم المشروعة، واصفاً إياه بأنه خطوة جوهرية في الاتجاه الصحيح نحو بناء سوريا جديدة تقوم على أسس العدالة والمواطنة المتساوية.

وقال رئيس الإقليم في بيان رسمي إن هذا المرسوم يحمل دلالات سياسية وقانونية مهمة، ويعكس توجها إيجابيا نحو ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية، مؤكداً أن حماية حقوق جميع المكونات دون استثناء تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي.

وأضاف البيان أن احترام التعددية القومية والثقافية والدينية لا يشكل تهديداً لوحدة الدول، بل يعد مصدراً لقوتها وعاملاً أساسياً لتحقيق السلام الدائم، مشدداً على أن المساواة والعدالة هما الضمان الحقيقي لمنع النزاعات والانقسامات.

وأكد رئيس إقليم كوردستان أن نجاح هذه الخطوة مرهون بتحويلها إلى تشريعات نافذة وتضمينها بشكل واضح وصريح في الدستور السوري المرتقب، بما يكفل استدامة الحقوق وحمايتها من أي تغييرات سياسية مستقبلية.

كما أعلن دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى بناء دولة سورية ديمقراطية تحتضن جميع مواطنيها دون تمييز، وتصان فيها الحقوق السياسية والثقافية لكافة المكونات، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار سوريا والمنطقة عموماً.

وفي ختام البيان، دعا رئيس إقليم كوردستان القوى السورية كافة إلى تغليب لغة الحوار والعمل المشترك، ووضع آليات تنفيذ واضحة تضمن ترجمة هذا المرسوم إلى واقع عملي ملموس، مجدداً استعداد إقليم كوردستان للتعاون مع الدولة السورية بما يخدم تطلعات الشعب السوري ويؤسس لسلام مستدام.

