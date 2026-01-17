واشنطن تحذر دمشق: عقوبات "قيصر" قد تُعاد إذا توسعت الهجمات على قوات سوريا الديمقراطية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم، بأن الولايات المتحدة لوحت بإمكانية إعادة فرض العقوبات على سوريا في حال قامت دمشق بتوسيع عملياتها العسكرية ضد تشكيلات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).



وذكرت الصحيفة أن واشنطن حذرت السلطات السورية من أن أي تصعيد عسكري واسع قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة تفعيل العقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر"، في إطار القلق الأمريكي من تداعيات التطورات الميدانية الأخيرة.

وتخشى الإدارة الأمريكية من أن تتحول الهجمات التي ينفذها الجيش السوري ضد الفصائل الكردية إلى حملة أوسع قد تستهدف مجموعات مدعومة من الولايات المتحدة، وهو ما قد يزعزع الاستقرار في سوريا ويعمّق الانقسام بين أبرز الشركاء الأمنيين في محاربة تنظيم "داعش".

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع السورية سابقًا وقف الضربات العسكرية على مواقع التشكيلات الكردية في منطقة دير حافر، بعد سحب "قوات سوريا الديمقراطية" عناصرها من الضفة الغربية لنهر الفرات بمحافظة حلب.