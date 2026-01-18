محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة الجهود للتصدي لمخالفات البناء العشوائي

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد ، الأجهزة التنفيذية بمواصلة الجهود للقضاء والتصدي لاي مخالفات بناء عشوائي مخالف للتخطيط العمراني ، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون .



واستجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية ، نفذت إدارات حي غرب بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن ، حملة موسعة بنطاق الحي تم خلالها ازالة وهدم 8 حالات بناء ومتغيرات مكانية بدون ترخيص عبارة عن أعمدة خرسانية وشدات خشبية وأسقف ، والتحفظ علي كمية من الأخشاب ومعدات البناء ، واخطار الإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ والاستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



ورصد حي أول العامرية ، متغير مكاني مخالف بقرية أبو سمبل عبارة عن حوائط أرضي علي مساحة 80 م ، وبناء بدون ترخيص عبارة عن حوائط الدور الأرضى لعقار بقرية المسيرى ، وبناء بدون ترخيص عبارة عن سملات علي مساحة 250 م بقرية الهاويس ، وتم هدم وازالة المخالفات ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد الحي علي مواصلة حملات التصدي لحالات البناء المخالف وازالته في المهد ، مناشدا المواطنين بالالتزام بالقوانين المنظمة لأعمال البناء .

