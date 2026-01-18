تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (10) سفن وتم تداول (18000) طن بضائع و(937) شاحنة و(118) سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1400 راكب.

وأضاف المركز - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الواردات شملت (6000) طن بضائع و(502) شاحنة و(109) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (12000) طن بضائع و(435) شاحنة و(9) سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Pan LiLi و، Poseidon Express بينما غادرت السفينة Alcudia Express وشهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(244) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (آور وسينا).

