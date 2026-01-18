تعطيل العمل بالجهات العامة والدوائر الرسمية في دير الزور السورية

أعلنت محافظة دير الزور السورية، تعطيل كل الجهات العامة والدوائر الرسمية.



وقالت المحافظة، في بيان نقلته كالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم /الأحد/ - إن "كل الجهات العامة والدوائر الرسمية تعطل اليوم الأحد الموافق لـ 2026/1/18 ونهيب بأهلنا الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى" وذلك حفاظاً على سلامة أهالينا الكرام.



وفي سياق متصل .. دعا محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، المواطنين للحفاظ على الممتلكات العامة لأنها ملك للجميع، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذه الممتلكات هو مسؤولية جماعية.



وقال أحمد، في بيان اليوم نقلته "سانا" إننا : ندعو كل المواطنين الأعزاء في منطقة الجزيرة للحفاظ على الممتلكات العامة كالمستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية، فهي أساس لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا.



وأضاف أن أي تدمير لهذه الممتلكات هو اعتداء على حقوقنا جميعاً، كما نحث الجميع على التعاون مع السلطات المحلية والفرق المختصة والالتزام بالتوجيهات من أجل استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن الحفاظ على الممتلكات العامة هو مسؤولية جماعية، ومعاً نبني وطناً أقوى وأفضل.



