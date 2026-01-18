قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
أخبار العالم

تعطيل العمل بالجهات العامة والدوائر الرسمية في دير الزور السورية

محافظة دير الزور السورية تعطل كل الجهات العامة والدوئر الرسمية بها اليوم
محافظة دير الزور السورية تعطل كل الجهات العامة والدوئر الرسمية بها اليوم
أ ش أ

أعلنت محافظة دير الزور السورية، تعطيل كل الجهات العامة والدوائر الرسمية.


وقالت المحافظة، في بيان نقلته كالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم /الأحد/ - إن "كل الجهات العامة والدوائر الرسمية تعطل اليوم الأحد الموافق لـ 2026/1/18 ونهيب بأهلنا الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى" وذلك حفاظاً على سلامة أهالينا الكرام.


وفي سياق متصل .. دعا محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، المواطنين للحفاظ على الممتلكات العامة لأنها ملك للجميع، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذه الممتلكات هو مسؤولية جماعية.


وقال أحمد، في بيان اليوم نقلته "سانا" إننا : ندعو كل المواطنين الأعزاء في منطقة الجزيرة للحفاظ على الممتلكات العامة كالمستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية، فهي أساس لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا.


وأضاف أن أي تدمير لهذه الممتلكات هو اعتداء على حقوقنا جميعاً، كما نحث الجميع على التعاون مع السلطات المحلية والفرق المختصة والالتزام بالتوجيهات من أجل استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن الحفاظ على الممتلكات العامة هو مسؤولية جماعية، ومعاً نبني وطناً أقوى وأفضل.


وكانت محافظة دير الزور، أعلنت في وقت سابق عن تعطيل كل الجهات العامة والدوائر الرسمية لليوم الأحد الموافق لـ 2026/1/18 حفاظاً على سلامة الأهالي.

محافظة دير الزور السورية تعطيل كل الجهات العامة الدوائر الرسمية محافظ دير الزور غسان السيد أحمد

