المحكمة تقرر عودة سيدة لعملها بجنوب سيناء بعد فصلها تعسفًا لمدة عاميين

قضت محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية طور سيناء"، بعودة سيدة لعملها بمركز التأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، مع صرف مستحقاتها المالية، وتعويض جراء فصلها تعسفي من عملها.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الصمد سعود، وعضوية المستشار أحمد نور الدين، والمستشار محمد عبد الشافي، وبحضور رامي فوزي، أمين السر.



وتعود أحداث الواقعة عندما تقدم مدير مركز التأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طور سيناء، بتقديم دعوة رقم 44 لسنة 2023 عمال جنوب سيناء، ويختصم فيها السيدة "ب. م. ح" والتي تعمل بنفس المركز بوظيفة أخصائي تخاطب، بموجب عقد عمل بتاريخ 1 / 6/ 2015، بفصلها من العمل للغياب دون إذن، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.



وكانت المدعية استمرت في عملها حتى تغيبت عنه بتاريخ 17/ 9/ 2023، وقام مدير المركز بإخطارها وإنذارها بموجب خطابيين، ثم تقدم بطلب إلى مكتب العمل بمدينة طور سيناء بفصلها، وجرى إحالته إلى المحكمة برقم 44 لسنة 2023.



وجرى إعلان المدعية بطلب فصلها عن العمل طبقًا لأحكام الفقرة الرابعة من القانون 12 لسنة 2003، وقضت المحكمة بفصلها بعد انقطاعها عن العمل لمدة شهر بداية من 17 / 9/ 2023.



وتقدمت المدعى عليها بطلب استئناف على الحكم رقم 9145 لسنة 2023، مقدمة مستندات تثبت أسباب تغيبها لتعرضها لوعكة صحية، وعدم إعلامها بأي إخطارات، وقبل استئنافها، وقدت المحكمة بعودتها للعمل، مع صرف كافة مستحقاته المالية التي لم تصرفها منذ تاريخ الفصل، إضافة إلى صرف بدل الأجازات السنوية، والتعويض عن الأضرار نتيجة الفصل.