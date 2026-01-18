٪97 نسبة الحضور في اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

أعلن عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكد أنه لم يتم تلقي أي شكاوى خلال امتحانات اليوم في مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

و أضاف مدير المديرية أن غرفة العمليات شهدت اليوم حضور كل من يسري شاكر نخلة، و محمد محمد ياسين، عضوي لجنة الوزارة، لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والاطمئنان على انتظام سيرها داخل اللجان.

وأوضح عتلم أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 3642 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3543 طالبًا وطالبة، بينما تغيب 99 طالبًا، لتصل نسبة الحضور في اليوم الثاني إلى 97%.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حرص المديرية على توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أنه تم توفير جميع المتطلبات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات، مع التشديد على تطبيق التعليمات والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والشفافية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أعلنت جاهزية 50 لجنة لاستقبال 3681 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بواقع 11 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بكل من شرم الشيخ ونويبع، و4 لجان بمدينة أبو رديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة رأس سدر.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم جنوب سيناء أمس السبت 17 يناير، وتستمر حتى الخميس 22 يناير الجاري.