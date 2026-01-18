انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد

انهارت الفنانة شيرين، أمام عدسات التصوير خلال جنازة شقيقها عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

وظهرت شيرين، في مشهد مؤثر وهي لم تتمالك أعصابها وانهارت بالبكاء على شقيقها الذي وافته المنية مساء أمس.

جنازة شقيق شيرين

وصلت الفنانة شيرين ظهر اليوم، الأحد، إلى مسجد السيدة نفيسة، لتشييع جنازة شقيقها، الذي وافته المنية مساء أمس، السبت.

وظهرت شيرين خلال جنازة شقيقها متأثرة وعلى وجهها علامات الحزن.

وفاة شقيق الفنانة شيرين

أعلن الفنان منير مكرم وفاة شقيق الفنانة شيرين.

وكتب منير مكرم عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “وفاة شقيق الفنانة شيرين عماد محمد السيد عزام.. الصلاة غدا ظهرا في مسجد السيدة نفيسة”.

أحدث أعمال شيرين

كان أحدث أعمال الفنانة شيرين هو فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، والذى شارك فى الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة الدولى في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

"شكوى 713317" فيلم روائي طويل من إنتاج مصر، وتبلغ مدته 80 دقيقة.

تدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق، لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة.

ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية.