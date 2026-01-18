مكتبة مصر العامة تتألق في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بمشاركة كبرى وخدمات ثقافية متكاملة

تشارك مكتبة مصر العامة هذا العام مشاركة استثنائية وواسعة في الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، في حضور ثقافي بارز يعكس مكانتها الرائدة كإحدى أهم المؤسسات الثقافية والتنويرية في مصر والوطن العربي، ويؤكد دورها الحيوي في نشر المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة.

وتتواجد المكتبة بجناح رئيسي داخل المعرض في قاعة 3 – جناح B6، إلى جانب مشاركة ميدانية فاعلة عبر خمس مكتبات متنقلة موزعة في أرجاء المعرض، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الزائرين وتقديم الخدمات الثقافية مباشرة للجمهور في مختلف مواقعهم.

خدمات ثقافية فورية داخل الجناح الرئيسي

يقدم جناح مكتبة مصر العامة باقة متنوعة من الخدمات والأنشطة السريعة التي تستهدف جميع الفئات العمرية، من بينها استعارة الكتب الفورية، واستخراج كارنيهات العضوية خلال دقائق، وإتاحة القراءة الحرة داخل الجناح. كما يضم الجناح أنشطة ترفيهية وثقافية للأطفال تشمل الرسم والتلوين، والرسم على الوجوه، وكتابة الأسماء وإهداءها للأطفال، إلى جانب تقديم هدايا فورية لرواد الجناح، في تجربة تجمع بين الثقافة والترفيه الهادف للأسرة المصرية.

خمس مكتبات متنقلة في خدمة جمهور المعرض

تشمل المشاركة خمس مكتبات متنقلة: مكتبتان تابعتان للمكتبة الرئيسية، ومكتبة لفرع الزيتون، وأخرى لفرع الزاوية الحمراء، إضافة إلى مكتبة متنقلة للمكتبات الإقليمية. وتنتشر هذه المكتبات في أنحاء المعرض لتقديم الخدمات الثقافية والتفاعلية دون الحاجة للوصول إلى الجناح الرئيسي.

«مصر تقرأ» نموذج حي للثقافة المتنقلة

تشارك المكتبة الرئيسية بجناح خارجي مفتوح لمكتبتيها المتنقلتين تحت شعار «مصر تقرأ»، في نموذج ثقافي تفاعلي يهدف إلى نشر المعرفة خارج الجدران. ويضم الجناح منتدى «مصر تقرأ» الثقافي للشباب تحت شعار «أدب محفوظ» إحياءً لذكرى الأديب العالمي نجيب محفوظ، إلى جانب مسابقة «مصر تقرأ أدب محفوظ»، ومسرح عرائس للأطفال، وجلسات حكي، ومسابقات ثقافية، وورش هاند كرافت وأشغال ورقية، وأنشطة رسم وتلوين وتلوين الجبس والرسم على الوجوه. كما يتيح الجناح الاشتراك الفوري في المكتبة واستلام بطاقة العضوية خلال دقائق.

برامج نوعية لفرعي الزيتون والزاوية الحمراء

تقدم المكتبة المتنقلة لفرع الزيتون برنامجًا متكاملًا بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، يتضمن ندوات توعوية، ومسرح عرائس، وورش حكي وفلك، ومسابقات قراءة، وأنشطة فنية وتبسيط العلوم. فيما يقدم فرع الزاوية الحمراء برنامجًا يوميًا متنوعًا يشمل مسرح العرائس، والألعاب الحركية، والأشغال اليدوية، وأنشطة إعادة التدوير، وورش الإتيكيت وتعديل السلوك، وبرامج توعوية بالتعاون مع جهات خدمية.

رسالة ثقافية متجددة

وتؤكد مشاركة مكتبة مصر العامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 التزامها بدورها الريادي في نشر المعرفة وتحويل الثقافة إلى خدمة يومية قريبة من المواطن، عبر منظومة متكاملة تجمع بين الجناح الرئيسي والمكتبات المتنقلة والأنشطة التفاعلية. وتدعو المكتبة جمهور المعرض لزيارة جناحها في قاعة 3 – جناح B6، والتفاعل مع مكتباتها المتنقلة المنتشرة في أنحاء المعرض، للاستمتاع بتجربة ثقافية ثرية تليق باسم ومكانة مكتبة مصر العامة.