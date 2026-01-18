قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
تحقيقات وملفات

مكتبة مصر العامة تتألق في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بمشاركة كبرى وخدمات ثقافية متكاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

تشارك مكتبة مصر العامة هذا العام مشاركة استثنائية وواسعة في الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، في حضور ثقافي بارز يعكس مكانتها الرائدة كإحدى أهم المؤسسات الثقافية والتنويرية في مصر والوطن العربي، ويؤكد دورها الحيوي في نشر المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة.
وتتواجد المكتبة بجناح رئيسي داخل المعرض في قاعة 3 – جناح B6، إلى جانب مشاركة ميدانية فاعلة عبر خمس مكتبات متنقلة موزعة في أرجاء المعرض، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الزائرين وتقديم الخدمات الثقافية مباشرة للجمهور في مختلف مواقعهم.
خدمات ثقافية فورية داخل الجناح الرئيسي
يقدم جناح مكتبة مصر العامة باقة متنوعة من الخدمات والأنشطة السريعة التي تستهدف جميع الفئات العمرية، من بينها استعارة الكتب الفورية، واستخراج كارنيهات العضوية خلال دقائق، وإتاحة القراءة الحرة داخل الجناح. كما يضم الجناح أنشطة ترفيهية وثقافية للأطفال تشمل الرسم والتلوين، والرسم على الوجوه، وكتابة الأسماء وإهداءها للأطفال، إلى جانب تقديم هدايا فورية لرواد الجناح، في تجربة تجمع بين الثقافة والترفيه الهادف للأسرة المصرية.
خمس مكتبات متنقلة في خدمة جمهور المعرض
تشمل المشاركة خمس مكتبات متنقلة: مكتبتان تابعتان للمكتبة الرئيسية، ومكتبة لفرع الزيتون، وأخرى لفرع الزاوية الحمراء، إضافة إلى مكتبة متنقلة للمكتبات الإقليمية. وتنتشر هذه المكتبات في أنحاء المعرض لتقديم الخدمات الثقافية والتفاعلية دون الحاجة للوصول إلى الجناح الرئيسي.
«مصر تقرأ» نموذج حي للثقافة المتنقلة
تشارك المكتبة الرئيسية بجناح خارجي مفتوح لمكتبتيها المتنقلتين تحت شعار «مصر تقرأ»، في نموذج ثقافي تفاعلي يهدف إلى نشر المعرفة خارج الجدران. ويضم الجناح منتدى «مصر تقرأ» الثقافي للشباب تحت شعار «أدب محفوظ» إحياءً لذكرى الأديب العالمي نجيب محفوظ، إلى جانب مسابقة «مصر تقرأ أدب محفوظ»، ومسرح عرائس للأطفال، وجلسات حكي، ومسابقات ثقافية، وورش هاند كرافت وأشغال ورقية، وأنشطة رسم وتلوين وتلوين الجبس والرسم على الوجوه. كما يتيح الجناح الاشتراك الفوري في المكتبة واستلام بطاقة العضوية خلال دقائق.
برامج نوعية لفرعي الزيتون والزاوية الحمراء
تقدم المكتبة المتنقلة لفرع الزيتون برنامجًا متكاملًا بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، يتضمن ندوات توعوية، ومسرح عرائس، وورش حكي وفلك، ومسابقات قراءة، وأنشطة فنية وتبسيط العلوم. فيما يقدم فرع الزاوية الحمراء برنامجًا يوميًا متنوعًا يشمل مسرح العرائس، والألعاب الحركية، والأشغال اليدوية، وأنشطة إعادة التدوير، وورش الإتيكيت وتعديل السلوك، وبرامج توعوية بالتعاون مع جهات خدمية.
رسالة ثقافية متجددة
وتؤكد مشاركة مكتبة مصر العامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 التزامها بدورها الريادي في نشر المعرفة وتحويل الثقافة إلى خدمة يومية قريبة من المواطن، عبر منظومة متكاملة تجمع بين الجناح الرئيسي والمكتبات المتنقلة والأنشطة التفاعلية. وتدعو المكتبة جمهور المعرض لزيارة جناحها في قاعة 3 – جناح B6، والتفاعل مع مكتباتها المتنقلة المنتشرة في أنحاء المعرض، للاستمتاع بتجربة ثقافية ثرية تليق باسم ومكانة مكتبة مصر العامة.

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

