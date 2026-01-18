المستشار الألماني: التهديد بفرض تعريفات جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي

قال المستشار الألماني، إن التهديدات بفرض تعريفات جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتفاقم مخاطر التصعيد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية

واصلت التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تصاعدها إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية التي تستهدف الاقتصاد الأوروبي، في خطوة أثارت ردود فعل قوية من بروكسل ومخاوف عميقة من تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية على الجانبين.

في 17 يناير 2026، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية تصاعدية على واردات ثماني دول أوروبية – بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والدول الإسكندنافية – ما لم تلتزم هذه الدول بالموافقة على بيع جرينلاند للولايات المتحدة، وهو مطلب أثار صدمة في الأوساط الدبلوماسية والعلاقات عبر الأطلسي.