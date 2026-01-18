قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
أخبار العالم

الرئيس الإيراني: اغتيال المرشد الأعلى "علي خامنئي" يعتبر إعلانا لحرب شاملة

فرناس حفظي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن اغتيال المرشد الأعلى "علي خامنئي" سيُعتبر حربا شاملة، وذلك ردا على تصريحات  قدر دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل وأحد المسؤولين البارزين سابقًا في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يتجه خلال الأسبوع الجاري إلى محاولة اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في ظل تصاعد حدة الخطاب بين الطرفين.

وقال شابيرو، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، إن تصريحات ترامب الأخيرة لموقع «بوليتيكو» حول الحاجة إلى تغيير القيادة في إيران، إلى جانب ما وصفه بـ«الاستفزاز غير المحسوب» من جانب خامنئي تجاه ترامب، تدفعه للاعتقاد بأن الرئيس الأمريكي قد يُقدم على خطوة تصعيدية خطيرة، تتمثل في استهداف المرشد الأعلى الإيراني.

وأضاف شابيرو أن المؤشرات العسكرية على الأرض تعزز هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستعد لنشر مجموعة ضاربة من حاملات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة القريبة المقبلة، وهو ما من شأنه تسهيل تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد أهداف داخل إيران، إذا صدر القرار السياسي بذلك.

في السياق ذاته، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شنّ هجومًا لاذعًا على النظام الإيراني، عقب اطلاعه على سلسلة من المنشورات التي وصفها بـ«العدائية» صادرة عن المرشد الأعلى الإيراني.

ونقل موقع «بوليتيكو» عن ترامب قوله إن خامنئي يتحمل مسؤولية «التدمير الكامل» لإيران نتيجة سياساته.

نهاية حكم المرشد الإيراني

ووفقًا للموقع الأمريكي، دعا ترامب، يوم السبت الماضي، صراحة إلى إنهاء حكم المرشد الإيراني الذي استمر لما يقارب 37 عامًا، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرًا جذريًا في قيادة البلاد. وقال ترامب: «حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران».

وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك في انتقاداته الشخصية، حيث وصف خامنئي ونظام الحكم الإيراني بأنهما السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع المعيشية داخل البلاد، مضيفًا: «هذا الرجل مريض، وعليه أن يدير بلاده بشكل صحيح وأن يتوقف عن قتل شعبه. إيران أصبحت أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة».

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا غير مسبوق، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، في حال تحوّلت التصريحات السياسية المتبادلة إلى خطوات ميدانية فعلية.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وزارة الدفاع الأمريكية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

رهبة وعظمة الحضارة المصرية.. ويل سميث يستكشف الهرم الأكبر

فيدرا: بنخفي مصروفاتنا على الحيوانات احترامًا لمشاعر الآخرين

أول تعليق من أصالة بعد صورتها المتداولة لحظة تكريم أنغام فى joy awards

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جميلات البرلمان

