عاجل
تهديدات إيران وترتيبات غزة| مصر ترفع مستوى التنسيق لضبط المشهد بالشرق الأوسط.. وطارق فهمي يعلق
ملف الطاقة والربط الكهربائي يتصدر مباحثات مصر واليونان وقبرص.. ورسائل حاسمة من وزير الخارجية حول أزمات المنطقة
برودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تحذر من انخفاض يصل إلى 7 درجات
الصين: انفجار في مصنع للصلب يخلف قتيـ.لين و66 مصاباً شمال البلاد
رئيس وزراء باكستان يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة
بينهم 7 سيدات.. إصابة 9 أشخاص في حادث على طريق جمصة والإسعاف تهرع للمكان
الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
اقتصادية قناة السويس: نتطلع لجذب استثمارات الشركات الكورية في 21 قطاعا
سفير أمريكي سابق في تل أبيب: ترامب يسعى لاغتيال خامنئي خلال أيام
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أخبار العالم

سفير أمريكي سابق في تل أبيب: ترامب يسعى لاغتيال خامنئي خلال أيام

خامنئي
خامنئي
علي صالح

قدّر دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل وأحد المسؤولين البارزين سابقًا في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يتجه خلال الأسبوع الجاري إلى محاولة اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في ظل تصاعد حدة الخطاب بين الطرفين.

وقال شابيرو، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، إن تصريحات ترامب الأخيرة لموقع «بوليتيكو» حول الحاجة إلى تغيير القيادة في إيران، إلى جانب ما وصفه بـ«الاستفزاز غير المحسوب» من جانب خامنئي تجاه ترامب، تدفعه للاعتقاد بأن الرئيس الأمريكي قد يُقدم على خطوة تصعيدية خطيرة، تتمثل في استهداف المرشد الأعلى الإيراني.

وأضاف شابيرو أن المؤشرات العسكرية على الأرض تعزز هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستعد لنشر مجموعة ضاربة من حاملات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة القريبة المقبلة، وهو ما من شأنه تسهيل تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد أهداف داخل إيران، إذا صدر القرار السياسي بذلك.

وفي السياق ذاته، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شنّ هجومًا لاذعًا على النظام الإيراني، عقب اطلاعه على سلسلة من المنشورات التي وصفها بـ«العدائية» صادرة عن المرشد الأعلى الإيراني. 

ونقل موقع «بوليتيكو» عن ترامب قوله إن خامنئي يتحمل مسؤولية «التدمير الكامل» لإيران نتيجة سياساته.

نهاية حكم المرشد الإيراني

ووفقًا للموقع الأمريكي، دعا ترامب، يوم السبت الماضي، صراحة إلى إنهاء حكم المرشد الإيراني الذي استمر لما يقارب 37 عامًا، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرًا جذريًا في قيادة البلاد. وقال ترامب: «حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران».

وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك في انتقاداته الشخصية، حيث وصف خامنئي ونظام الحكم الإيراني بأنهما السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع المعيشية داخل البلاد، مضيفًا: «هذا الرجل مريض، وعليه أن يدير بلاده بشكل صحيح وأن يتوقف عن قتل شعبه. إيران أصبحت أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا غير مسبوق، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، في حال تحوّلت التصريحات السياسية المتبادلة إلى خطوات ميدانية فعلية.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأهلي

موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

التوهج الشمسي

ثورة في التنبؤ بالطقس الفضائي.. كشف أسرار التوهجات الشمسية بدقة غير مسبوقة| ما القصة؟

شوارع الدنمارك

تحويل إنارة الشوارع في الدنمارك إلى اللون الأحمر.. ما السبب؟

عمر مرموش

غموض يكتنف مستقبله.. شرط واحد يفصل عمر مرموش عن الرحيل| إيه الحكاية

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد