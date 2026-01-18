حين يُغنّى التراث.. ليلة وفاء لألحان محمد الموجي على المسرح الكبير

حين يُغنّى التراث، تتجدد الذاكرة وتعود الأصالة لتنبض من جديد، وهو ما جسّدته دار الأوبرا المصرية في أمسية طربية مميزة احتضنها المسرح الكبير، ضمن برنامج الموسيقى العربية بالموسم الحالي، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

أُقيمت الأمسية في الثامنة مساء اليوم 18 يناير، تحت عنوان ليلة الموجي وقادها المايسترو الدكتور محمد الموجي، وشهدت مشاركة الفنانة غادة رجب إلى جانب نخبة من نجوم الغناء والموسيقى العربية، هم: أحمد محسن، محمد الطوخي، نهى حافظ، حنان عصام، بمصاحبة عازف الكمان يحيى الموجي.

وقدّم المشاركون مختارات بعناية من روائع ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي، التي شكّلت علامات مضيئة في تاريخ الغناء العربي، وأسهمت في صياغة وجدان أجيال متعاقبة من عشاق الطرب الأصيل.

وتضمن البرنامج باقة من الأعمال الخالدة، من بينها: أقول ما أقولش، اسمع عتابي، كامل الأوصاف، من حبي فيك يا جاري، رمش عينه، للصبر حدود، شباكنا ستايره حرير، وغيرها من الألحان التي ما زالت تحتفظ ببريقها وقيمتها الفنية، مؤكدة خلود إبداع الموجي وقدرته على تجاوز الزمن.

وجاءت هذه الأمسية في إطار حرص دار الأوبرا المصرية على إحياء كنوز التراث الغنائي العربي، والاحتفاء برموزه الكبار، دعمًا للهوية الفنية الأصيلة، وصونًا للإرث الإبداعي العربي، عبر تقديم عروض استثنائية تجمع بين الأصالة والتجدد وتخاطب وجدان الجمهور بمختلف أجياله.