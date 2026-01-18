قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس سنتين طبقا للقانون
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة
أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان
دعاء آخر ليلة في رجب مستجاب.. دعوات تفتح لك أبواب الخيرات
آخر ليلة في رجب الآن وللفجر.. بـ9 كلمات قبل النوم يسخر الله لك الأرزاق
فن وثقافة

حين يُغنّى التراث.. ليلة وفاء لألحان محمد الموجي على المسرح الكبير

اوبرا
اوبرا
أحمد عبد القوى

حين يُغنّى التراث، تتجدد الذاكرة وتعود الأصالة لتنبض من جديد، وهو ما جسّدته دار الأوبرا المصرية في أمسية طربية مميزة احتضنها المسرح الكبير، ضمن برنامج الموسيقى العربية بالموسم الحالي، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

أُقيمت الأمسية في الثامنة مساء اليوم  18 يناير، تحت عنوان ليلة الموجي  وقادها المايسترو الدكتور محمد الموجي، وشهدت مشاركة الفنانة غادة رجب إلى جانب نخبة من نجوم الغناء والموسيقى العربية، هم: أحمد محسن، محمد الطوخي، نهى حافظ، حنان عصام، بمصاحبة عازف الكمان يحيى الموجي.

وقدّم المشاركون مختارات بعناية من روائع ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي، التي شكّلت علامات مضيئة في تاريخ الغناء العربي، وأسهمت في صياغة وجدان أجيال متعاقبة من عشاق الطرب الأصيل.

وتضمن البرنامج باقة من الأعمال الخالدة، من بينها: أقول ما أقولش، اسمع عتابي، كامل الأوصاف، من حبي فيك يا جاري، رمش عينه، للصبر حدود، شباكنا ستايره حرير، وغيرها من الألحان التي ما زالت تحتفظ ببريقها وقيمتها الفنية، مؤكدة خلود إبداع الموجي وقدرته على تجاوز الزمن.

وجاءت هذه الأمسية في إطار حرص دار الأوبرا المصرية على إحياء كنوز التراث الغنائي العربي، والاحتفاء برموزه الكبار، دعمًا للهوية الفنية الأصيلة، وصونًا للإرث الإبداعي العربي، عبر تقديم عروض استثنائية تجمع بين الأصالة والتجدد وتخاطب وجدان الجمهور بمختلف أجياله.

مصر فن اوبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

