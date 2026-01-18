أصالة تشيد بمهرجان Joy Award وتجربة الاحتفال بالمواهب العالمية بالرياض

عبّرت الفنانة أصالة عن إعجابها الكبير وإحساسها العميق خلال حضورها مهرجان Joy Award في الرياض، واصفة التجربة بأنها لحظة لا تُنسى مليئة بالإبداع والمواهب من مختلف البلدان، كباراً وصغاراً، متفقين ومختلفين، جميعهم مجتمعون تحت سقف واحد بمزيج من الحب والفرح.

وفي حديثها عن أجواء المهرجان، قالت أصالة: "كنت مبسوطة بكل شيء، لكن أكثر ما أثر فيّ كان العرض السوري الذي أذهلني، بكيت وفرحت وتأملت، وكنت أتمنى لو كنت جزءاً منهم."

وأضافت الفنانة: "اللّٰه لا يحرم الدنيا قلبكم الكبير الذي وسعنا جميعاً. قبل أن أكبر بينكم، تعلمت الكثير من أهل السعودية الكرام، الطيبين والحانيين."

كما شكرت أصالة القائمين على المهرجان، مشيرةً إلى جهد المستشار أبو ناصر وتعامله مع الجميع بكل حب واحترام وتقدير، مؤكدة أن هذه الروح تمثل نموذجاً لما تعلمناه من قيادات هذا الوطن العظيم.

واختتمت أصالة تصريحها بالدعاء للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، معربةً عن أمنياتها بمزيد من التقدير والاحتفال بالمواهب، وخلق لحظات مميزة في حياة الناس.