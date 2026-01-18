قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من أصالة بعد صورتها المتداولة لحظة تكريم أنغام فى joy awards

اصالة وانغام من حفل joy awards
اصالة وانغام من حفل joy awards
تقى الجيزاوي

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة اصالة لحظة تكريم الفنانة انغام فى النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز joy awards الذى اقيم امس فى الرياض، وظهرت اصالة فى الصورة وهى غير متحمسة او غير سعيدة بفوز انغام كما وصفها الجمهور .

وفى هذا السياق ، قالت انغام خلال لقائها مع “عرب وود”: انا بنبسط لتكريم غيرى لكن مش قد ما انبسط ليا .. اى حد يفوز بس انا ما بنبسط غير لصولا".

وحازت الفنانة أصالة نصرى على جائزة صناع الترفيه الفخرية، ضمن فعاليات النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز Joy Awards، امس بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

اصالة تشيد بحفل joy awards 2026

وقد أشادت الفنانة أصالة بحفل  joy award .

ونشرت أصالة صورا لها من الحفل عبر حسابها الشخصي اكس وعلقت قائلة: "تفاصيل هالإبداع اللي عشناه والصورة المو معقولة اللي كنا جواها بمهرجان joy award وموقصدي الصورة بمعنى صورة اللي بدي اقوله كيف فيه إنسان بيفكر يجمع موهوبين من بلاد مختلفة وكبار وصغار ومتفقين ومختلفين والكل تحت سقف الرياض مبسوط وتارك كل شي بعيد وبكل حب مجتمعين.

وتابعت: “‏كنت مبسوطة بكل شي بس على وجه التحديد كتير تأثرت بالعرض السوري اللي كان بيجنن بكيت وفرحت وتذكرت وتأملت وعلى شوي كنت رح أطلع كون بينهم ‏الله لايحرم الدّنيي قلبكم الكبير اللي وسعنا كلنا.”
 وأضافت: "‏وأنا قبل ماأكبر معكم وبينكم بكبر فيكم وبتشرف كون تعلمت منكم ياأهل السعوديه الكرام الحناين الطيبين 
‏وياأبو ناصر ياسعادة المستشار مجهودك كبير وبيعود هالشي لقلبك الكبير وسعة صدرك وتعاملك مع الجميع بكل حب وإحترام وتقدير وهذا ماتعلمناه من قادتنا في هذا الوطن العظيم فقد أهدانا الله رب العالمين أميراً يشبه المستحيل هو الحلم وهو المستقبل البعيد.

وأكملت: " ‏الله يحفظ ملكنا الغالي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الفذ صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ويحفظ هذه الأرض وهذا الشعب وتعيشوا وتجمعوا وتكرموا وتفرحوا وتخلقوا بالحياة حياة.

اصالة حفل توزيع جوائز joy awards تكريم الفنانة انغام اصالة تشيد بحفل joy awards 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

جذب الاستثمارات .. وزير الخارجية يستقبل وفدًا من رجال الأعمال الكنديين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

صورة أرشيفية

15 قتيلاً على الأقل وإجلاء 50 ألف شخص بسبب الحرائق في جنوب تشيلي

وزير الخارجية ونظرائه القبرصي و اليوناني

خبراء لـ صدى البلد: التعاون الثلاثي لمصر واليونان وقبرص يرسخ استقرار الطاقة و الأمن الاقليمي في شرق المتوسط

بالصور

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد