أول تعليق من أصالة بعد صورتها المتداولة لحظة تكريم أنغام فى joy awards

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة اصالة لحظة تكريم الفنانة انغام فى النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز joy awards الذى اقيم امس فى الرياض، وظهرت اصالة فى الصورة وهى غير متحمسة او غير سعيدة بفوز انغام كما وصفها الجمهور .

وفى هذا السياق ، قالت انغام خلال لقائها مع “عرب وود”: انا بنبسط لتكريم غيرى لكن مش قد ما انبسط ليا .. اى حد يفوز بس انا ما بنبسط غير لصولا".

وحازت الفنانة أصالة نصرى على جائزة صناع الترفيه الفخرية، ضمن فعاليات النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز Joy Awards، امس بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

اصالة تشيد بحفل joy awards 2026

وقد أشادت الفنانة أصالة بحفل joy award .

ونشرت أصالة صورا لها من الحفل عبر حسابها الشخصي اكس وعلقت قائلة: "تفاصيل هالإبداع اللي عشناه والصورة المو معقولة اللي كنا جواها بمهرجان joy award وموقصدي الصورة بمعنى صورة اللي بدي اقوله كيف فيه إنسان بيفكر يجمع موهوبين من بلاد مختلفة وكبار وصغار ومتفقين ومختلفين والكل تحت سقف الرياض مبسوط وتارك كل شي بعيد وبكل حب مجتمعين.

وتابعت: “‏كنت مبسوطة بكل شي بس على وجه التحديد كتير تأثرت بالعرض السوري اللي كان بيجنن بكيت وفرحت وتذكرت وتأملت وعلى شوي كنت رح أطلع كون بينهم ‏الله لايحرم الدّنيي قلبكم الكبير اللي وسعنا كلنا.”

وأضافت: "‏وأنا قبل ماأكبر معكم وبينكم بكبر فيكم وبتشرف كون تعلمت منكم ياأهل السعوديه الكرام الحناين الطيبين

‏وياأبو ناصر ياسعادة المستشار مجهودك كبير وبيعود هالشي لقلبك الكبير وسعة صدرك وتعاملك مع الجميع بكل حب وإحترام وتقدير وهذا ماتعلمناه من قادتنا في هذا الوطن العظيم فقد أهدانا الله رب العالمين أميراً يشبه المستحيل هو الحلم وهو المستقبل البعيد.

وأكملت: " ‏الله يحفظ ملكنا الغالي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الفذ صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ويحفظ هذه الأرض وهذا الشعب وتعيشوا وتجمعوا وتكرموا وتفرحوا وتخلقوا بالحياة حياة.