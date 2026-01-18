قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تضارب المعلومات.. القصة الكاملة لوفاة عضو الصيد داخل غرفة البخار في النادي

نادي الصيد
نادي الصيد
حسام الحارتي

سادت حالة من الجد داخل جدان نادي الصيد المصري عقب وفاة أحد أعضاء النادي من كبار السن داخل غرفة البخار بالنادي الصحي بفرع النادي في 6 أكتوبر، خاصة بعد الرد  الذي نشرته ابنة المتوفى،  والتي اتهمت إدارة النادي بالإهمال ونشر معلومات غير دقيقة.

وأكدت ابنة المتوفي عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الإجتماعي أن الأسرة لم يتم إبلاغها بالواقعة من قِبل النادي، وأن والدتها هي من حاولت الاتصال بالراحل مرارًا حتى رد أحد العاملين.

وتابعت:" الأسرة هي من طلبت سيارة الإسعاف، وليس إدارة النادي، وأن أحد العاملين أخبرها بأن والدها ربما ظل داخل غرفة البخار قرابة ثلاث ساعات دون ملاحظة، ما ينفي رواية المرور الدوري كل 10 دقائق.

وأضافت:" الأسرة تسلمت الجثمان دون علم بوجود حروق من الدرجة الثالثة، وهو ما أدى لاحقًا إلى تحويل الجثمان للطب الشرعي وتأخر الدفن حتى يوم الخميس.

وأصدر بيان نادي الصيد الرياضي بياناٍ وجاء كالتالي:-

السيدات والسادة أعضاء نادى الصيد الكرام،إيماءً إلى واقعة وفاة أحد أعضاء النادي من كبار السن داخل غرفة البخار بالنادي الصحي بفرع النادي ب 6 أكتوبر، وإعمالًا لمبدأ الشفافية، فقد تحفظت إدارة النادي عن نشرأي بيانات تتعلق بالواقعة خلال الفترة الماضية نظرًا لكونها محل تحقيقات من قبل النيابة العامة، وبناء على ماانتهت إليه النيابة العامة اليوم بحفظ المحضر الخاص بالواقعة لعدم وجود شبهة جنائية وعدم وجود ثمة إهمال نود الإحاطة بالآتي:

بتاريخ الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر2025، حضر إلى النادي المرحوم العضو/ سيد أحمد أحمد إبراهيم مواليد 1944/5/14(السن 81 عاماً) وهو عضو أقارب تحت رقم 37295.

وتابعت:" قد توجه المرحوم إلى صالة الجيم الخاصة بالرجال بالنادي الصحي أسفل مجمع حمام السباحة، حيث أن المرحوم دائم التردد والتواجد بجيم الرجال وحمام السباحة.

واوصل  البيان:" قام المرحوم بالدخول إلى غرفة البخار بجيم النادى الصحي وأثناء المرور الدوري لمسئول الجيم - والذي تم كل 10 دقائق للإطمئنان على سلامة المترددين - تلاحظ له وجود المرحوم مستلقياً على جانبه.وعلى الفور تم إخراجه من غرفة البخار إستدعاء مسئول العيادة الذي قام على الفور باتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية ومحاولة إنعاش القلب.

وأتم:" بالفحص، تبين عدم وجود نبض نهائياً ومفارقته الحياة وعلى الفورتم الإتصال بهيئة الإسعاف، وكذلك أسرة المتوفي وبحضور سيارة الإسعاف تم تأكيد الوفاة وتم نقل المتوفي إلى منزله من خلال أهليته وبصحبتهم.

وأكد حرصها الدائم على سلامة جميع الأعضاء وإتباع أعلى معايير المتابعة والرعاية داخل منشآت النادي.

واختتم" تحتفظ إدارة النادي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل من شهر أو نشر أى معلومات غير صحيحة على صفحات التواصل الإجتماعي تخص هذه الواقعة.

نادي الصيد المصري الصيد المصري منصات التواصل الإجتماعي إدارة النادي فرع النادي 6 أكتوبر

