نادي الصيد يجتمع بالأجهزة الفنية والطبية ويشدد على الالتزام بالأكواد الطبية

عقد محمد غباشي، المدير التنفيذي لنادي الصيد، مساء اليوم، اجتماعا هاما مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية الخاصة بجميع الأنشطة الرياضية بالنادي، للتأكيد على تطبيق لائحة ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي وتأكيدا على على تطبيق الاكواد الطبية بجميع الأنشطة والقطاعات.

وأكد المدير التنفيذي لنادي الصيد خلال الاجتماع أن السلامة تأتي على رأس أولويات العمل داخل النادي، وأن الالتزام بتطبيق الأكواد الطبية يُعد عنصرًا أساسيًا في منظومة النشاط الرياضي.

وشدد على أن العمل بالأكواد الطبية المعتمدة لا يقتصر فقط على الرياضيين المشاركين في الفرق التنافسية بل المدارس والأكاديميات الرياضية، و يمتد ليشمل مستوى الممارسة طبقا للائحة الضوابط والإجراءات الصحية والطبية للهيئات الرياضية طبقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، نظرًا لاتساع قاعدة الممارسين داخل النادي وحرصا على ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل آمن.

وأوضح أن تطبيق اللائحة يجب أن يكون شاملًا ومتكاملًا في جميع الأنشطة، سواء في المنافسات أو الممارسة، مع التأكيد على جاهزية الإسعافات الأولية والتعامل السريع مع أي حالات طارئة حفاظًا على سلامة الأعضاء والرياضيين.

كما شدد على أهمية الدور التوعوي والتثقيفي لكل الأجهزة الفنية والإدارية في اجراءات الإسعافات الاولية والمتابعة المستمرة والدقيقة والإبلاغ عن اى اعراض غير طبيعية تصيب الرياضيين فورا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام نادي الصيد المصري بتطبيق اللائحة الطبية والاجراءات والتعليمات المنظمة للعمل، بما يضمن بيئة رياضية آمنة ومنظمة، تسهم في رفع مستوى الأمان وتحقيق أعلى معايير السلامة داخل نادي الصيد.

حضر الاجتماع كلا من أشرف الفار نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي، والدكتور محمد علي عبدالعزيز نائب مدير المشروعات الرياضية للمقر الرئيسي والفروع، والعميد مصطفى عبيد مدير نادي الصيد فرع أكتوبر، والعميد بهاء الدين محمد مدير نادي الصيد فرع القطامية، ومصطفى عبد اللطيف مدير الشؤون القانونية بنادي الصيد.