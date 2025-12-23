مكاسب عدة للأهلي رغم الخسارة أمام المحلة بكأس عاصمة مصر

رغم الخسارة 1-2 من غزل المحلة في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم بإستاد الأخير، لكن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عدد من مكاسب تلك المواجهة وتاثيرها الفني.

وكشف الجهاز الفني أن الفريق خسر المباراة فعليا لكنه وضع يد علي اهم العناصر الشابة التي ظهرت في تلك المواجهة .

كما حقق الاهلي فائدة مهمة وهي ظهور ابراهيم الاسيوطي وابراهيم عادل ومهند الشامي بمستوي رائع يؤهلهم للتواجد بالفريق الأول بجانب عودة عمر سيد معوض بعد فترة طويلة وكذلك استمرار مشاركة حمزة عبدالكريم.

كما حقق الاهلي استفادة رابعة وهي منح فرصة للاعبين الاساسين في الحصول علي راحة ليشاركوا في مواجهة المصرية للإتصالات المقرر لها السبت المقبل في كأس مصر.

