قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكاسب عدة للأهلي رغم الخسارة أمام المحلة بكأس عاصمة مصر

ابراهيم عادل
ابراهيم عادل
عبدالحكيم أبو علم

رغم الخسارة 1-2 من غزل المحلة  في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم بإستاد الأخير، لكن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عدد من مكاسب تلك المواجهة وتاثيرها الفني.
وكشف الجهاز الفني أن الفريق خسر المباراة فعليا لكنه وضع يد علي اهم العناصر الشابة التي ظهرت في تلك المواجهة .
كما حقق الاهلي فائدة مهمة وهي ظهور ابراهيم الاسيوطي وابراهيم عادل ومهند الشامي بمستوي رائع يؤهلهم للتواجد بالفريق الأول بجانب عودة عمر سيد معوض بعد فترة طويلة وكذلك استمرار مشاركة حمزة عبدالكريم.
كما حقق الاهلي استفادة رابعة وهي منح فرصة للاعبين الاساسين في الحصول علي راحة ليشاركوا في مواجهة المصرية للإتصالات المقرر لها السبت المقبل في كأس مصر.
اونتهت مباراة الأهلي وغزل المحلة بفوز الأخير بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المحلة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بالجولة الثالثة لدور المجموعات، التي شهدت اعتماد الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على مجموعة من عناصر فريق الشباب والناشئين لمنحهم أكبر فرصة ممكنة من المشاركة في المباريات، وللوقوف على مستوى العديد من العناصر بقطاع الناشئين لتدعيم صفوف الفريق الأول بشكل مستمر.
 

النادي الاهلي ابراهيم عادل كرة قدم بطولة الدوري الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

المنتخب الكاميروني

الكاميرون تبحث استعادة طريق البطولات بأمم أفريقيا

بيراميدز

معسكر خارجي لبيراميدز خلال فترة التوقف

منتخب نيجيريا

ترتيب مجموعة تونس في كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد فوز نيجيريا على تنزانيا

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد