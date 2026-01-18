عاجل | مقتل شخصين على الأقل بعد خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما جنوبي إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر من الركاب، إثر خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما في جنوب إسبانيا، في حادث وُصف بالخطير وأثار حالة من الاستنفار الأمني والطبي في المنطقة.

ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن السلطات، وقع الحادث على أحد الخطوط الرئيسية التي تربط عدة مدن جنوبية، ما أدى إلى توقف حركة القطارات بالكامل في محيط الواقعة وتعليق الرحلات مؤقتًا.





وأوضحت الجهات الأمنية أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث شاركت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، بينما فُرض طوق أمني حول المنطقة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ ومنع اقتراب المواطنين. ولا تزال عمليات الفحص جارية للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين داخل العربات المتضررة.





حتى الآن، لم تكشف السلطات الإسبانية عن الأسباب النهائية لخروج القطارين عن مسارهما، إلا أن التحقيقات الأولية بدأت بمشاركة خبراء في السكك الحديدية لفحص البنية التحتية وحالة القضبان، إلى جانب مراجعة أنظمة التشغيل والسلامة الخاصة بالقطارات فائقة السرعة.

كما يجري الاستماع إلى إفادات عدد من الركاب والعاملين على الخط في محاولة لتحديد ما إذا كان الحادث ناتجاً عن عطل فني، أو ظروف مناخية، أو خطأ بشري.





الحادث أعاد إلى الواجهة ملف السلامة في قطاع النقل بالقطارات فائقة السرعة في إسبانيا، خاصة أنها تُعد من أكثر وسائل النقل أماناً واعتماداً داخل البلاد. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة الإسبانية بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح