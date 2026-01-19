الكيلو بـ80 .. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم

انخفاض جديد تشهده أسعار الفراخ البيضاء اليوم حيث تراجعت بعض الجنيهات مقارنتك بالأيام السابقة ، فيما استقر سعر كيلو البانيه وسعر البيض اليوم خاصة مع اقتراب شهر رمضان 2026 و زيادة الطلب على شراء الدواجن بكافة أنواعها.



يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الاثنين 19 يناير 2026 وفقاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية.



سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين نحو 66 جنيهًا للكيلو، مقابل67 جنيهًا في تعاملات الأمس، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق المحلية ومحال التجزئة بين 70 و80 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الحمراء الساسو اليوم

تراوح سعر الكيلو في البورصة بين 92 و93 جنيهًا لتباع في الأسواق للمستهلكين بأسعار تتراوح بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم

أما الفراخ البلدي فقد استقرت أسعارها نسبيًا حيث تراوح سعر الكيلو في الأسواق ما بين 100 و120 جنيهًا وسط إقبال محدود من المستهلكين بسبب ارتفاع سعرها مقارنة بالفراخ البيضاء.

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه في الأسواق اليوم الإثنين ما بين 200 و210 جنيهات للكيلو مع اختلاف السعر من منطقة لأخرى.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت أسعار البيض اليوم الإثنين في المزارع نحو 117 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، و127 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر، بينما سجل البيض البلدي نحو 135 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الديك الرومي اليوم

سجل سعر كيلو الديك الرومي اليوم نحو 190 جنيهًا، ويتراوح وزن الديك الرومي ما بين 7 و12 كيلو جرامًا

بلغ سعر الديك وزن 7 كيلو جرامات نحو 1330 جنيهًا



بينما وصل سعر الديك الرومي وزن 10 كيلو جرامات إلى 1900 جنيه



في حين سجل سعر كيلو الرومي الخالي من العظم نحو 400 جنيه.