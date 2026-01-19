ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 18 قتـ.يلا

أفادت تقارير إعلامية في تشيلي، بارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 18 قتيلا، وذلك بعدما أعلن الرئيس جابرييل بوريك حالة الكوراث في منطقتين بالبلاد في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.



وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الإثنين، أنه تم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص من منطقتي "نوبل" و"بيوبيو" الكائنتين على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياجو.



بدورها، قالت هيئة الغابات التشيلية (كوناف) إن رجال الإطفاء يكافحون 24 حريقا في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن أخطرها يقع في منطقتي "نوبل" و"بيوبيو" حيث تسببت النيران حتى الآن في تدمير 8500 هكتار من الأراضي.



وبموجب إعلان حالة الكوارث، يسمح للقوات المسلحة في تشيلي بنشر قواتها للمساعدة في عمليات الإغاثة والإطفاء والسيطرة على الحرائق المشتعلة.



يشار إلى أنه قبل عامين، تسببت حرائق الغابات في مقتل ما لا يقل عن 120 شخصا في منطقة "فالبارايسو" الواقعة بالقرب من سانتياجو.