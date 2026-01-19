ضبط 13 تاجر سجائر لبيعها بازيد من سعرها في حملات تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 13 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة، والتربح بالمخالفة وبدون وجه حق.

توجيهات حملات تموينية



وكان أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة.

ردع مخالفين

وتم خلالها رصد 13 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

غرامات فورية

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.