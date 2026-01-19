فى يومها الرابع.. طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء يؤدون امتحانات الترم الأول

يواصل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، وذلك داخل 46 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الأزهرية على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن 1038 طالبًا وطالبة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية يؤدون امتحانات نصف العام داخل أربع إدارات تعليمية أزهرية، بواقع 21 لجنة للشهادة الإعدادية و25 لجنة للشهادة الابتدائية.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية أن المعاهد الأزهرية وفّرت جميع سبل الراحة للطلاب والمراقبين، لضمان سير الامتحانات دون أية معوقات، مع التأمين الكامل للكنترول الرئيسي وأوراق الأسئلة ومراكز توزيعها، بالتنسيق مع الشرطة والتأمين الداخلي، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا للطلاب أو المراقبين، وعدم السماح بدخول أي أجهزة قد تساعد على الغش، على أن يُسمح بدخول الهاتف المحمول لرئيس اللجنة فقط.

وأوضح أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون رابع أيام الامتحانات في مادة الرياضيات من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف، ويؤدون امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية

والنصف.

وأضاف أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان نصف العام في مادة أصول الدين «الورقة الثانية – التوحيد والسيرة» من الساعة التاسعة حتى العاشرة والنصف، ثم امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة والنصف.

وأشار إلى أن طلاب البرنامج التأهيلي للملحقين على الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء يؤدون رابع أيام امتحانات نصف العام في مادة أصول الدين «الورقة الأولى – التفسير والحديث» من الساعة التاسعة حتى العاشرة والنصف.

وكشف الدكتور أحمد بدير عن وجود مركز واحد للتأهيل على مستوى المنطقة بإدارة رأس سدر، ومقر لجنته الخاصة بمعهد السادات الإعدادي بمدينة رأس سدر.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية أن امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية سارت خلال الأيام الماضية بانتظام، دون رصد أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، كما لم يتم تسجيل أي مخالفات أو حالات غش، في ظل التزام الجميع بالتعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات.