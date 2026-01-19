قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
الغردقة الجوية تستقبل 11 ألف سائح أوروبي في يوم واحد
لوروا يكشف كواليس أخطر لحظات الكان .. ويجيب: كيف أقنع سادو ماني باستكمال نهائى أفريقيا ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى يومها الرابع.. طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء يؤدون امتحانات الترم الأول

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر
ايمن محمد

يواصل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، وذلك داخل 46 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الأزهرية على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن 1038 طالبًا وطالبة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية يؤدون امتحانات نصف العام داخل أربع إدارات تعليمية أزهرية، بواقع 21 لجنة للشهادة الإعدادية و25 لجنة للشهادة الابتدائية.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية أن المعاهد الأزهرية وفّرت جميع سبل الراحة للطلاب والمراقبين، لضمان سير الامتحانات دون أية معوقات، مع التأمين الكامل للكنترول الرئيسي وأوراق الأسئلة ومراكز توزيعها، بالتنسيق مع الشرطة والتأمين الداخلي، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا للطلاب أو المراقبين، وعدم السماح بدخول أي أجهزة قد تساعد على الغش، على أن يُسمح بدخول الهاتف المحمول لرئيس اللجنة فقط.

وأوضح أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون رابع أيام الامتحانات في مادة الرياضيات من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف، ويؤدون امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية 

 والنصف.

وأضاف أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان نصف العام في مادة أصول الدين «الورقة الثانية – التوحيد والسيرة» من الساعة التاسعة حتى العاشرة والنصف، ثم امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة والنصف.

وأشار إلى أن طلاب البرنامج التأهيلي للملحقين على الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء يؤدون رابع أيام امتحانات نصف العام في مادة أصول الدين «الورقة الأولى – التفسير والحديث» من الساعة التاسعة حتى العاشرة والنصف.

وكشف الدكتور أحمد بدير عن وجود مركز واحد للتأهيل على مستوى المنطقة بإدارة رأس سدر، ومقر لجنته الخاصة بمعهد السادات الإعدادي بمدينة رأس سدر.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية أن امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية سارت خلال الأيام الماضية بانتظام، دون رصد أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، كما لم يتم تسجيل أي مخالفات أو حالات غش، في ظل التزام الجميع بالتعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات.

جنوب سيناء تعليم الأزهر امتحانات طور سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب المغرب

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة.. والتحكيم كان الأسوأ في أمم إفريقيا

ساديو ماني

بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لو روى

ترشيحاتنا

نيللي كريم

ناقد موضة يحرج نيللي كريم بسبب إطلالتها في حفل Joy Awards.. شاهد

كيف يتم اكتشاف تسريب الغاز قبل فوات الأوان؟

أجهزة وطرق سهلة.. كيف يتم اكتشاف تسريب الغاز قبل فوات الآوان؟

دينا الشربيني

بالألماظ.. دينا الشربيني تبهر متابعيها بإطلالتها في Joy Awards

بالصور

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد