مدرسة سيدي عبدالرحمن أول مدرسة تحصل على الشهادة الدولية للمباني الخضراء

أعلنت الدكتورة رحاب قاسم، مديرة إدارة العلمين التعليمية، تتويج مدرسة سيدي عبدالرحمن الرسمية لغات بشهادة EDGE الدولية للمباني الخضراء، لتصبح أول مدرسة في تاريخ مصر تحصل على هذا الاعتماد العالمي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.

وأكدت الدكتورة رحاب أن هذا الإنجاز ليس مجرد شهادة، بل هو صك اعتراف دولي بأن مطروح تقود قاطرة التعليم الأخضر والمستدام في مصر.

وتقدمت بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذي وضع التعليم والتطوير على رأس أولوياته، لتتحول الأحلام إلى واقع ملموس يضاهي المعايير العالمية.

كما توجهت بالشكر والتقدير إلى نادية فتحي - وكيل وزارة التربية والتعليم، التي قادت منظومة العمل باحترافية وإصرار، لتكون مطروح دائماً في الصدارة .

واشادت بدور شركة ويبكو للبترول و جمعية الأورمان، الذين قدموا نموذجاً مشرفاً للمسؤولية المجتمعية والتعاون المثمر لبناء مستقبل أبنائنا.

وتقدمت بالكشر لهدى إبراهيم، وأميمة عبد المعطي على مجهوداتهما وتواصلهما الدائم الذي كان حلقة الوصل مع شركة ويبكو وجمعية الأورمان.

تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتنظيم مواقف وحركة سيارات الأجرة داخل مدينة مرسي مطروح ومنع العشوائية والتيسير على الركاب.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قاد الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ اليوم السبت حركة نقل موقف سيارات الكيلو 4 و8 إلى الموقف المستحدث بمنطقة المعازير مخرج الشارع الجديد.

كما تم نقل موقف الريفية من داخل شوارع وسط المدينة (شارع علم الروم) إلى مكان موقف سيارات الكيلو 4 و8 القديم بجوار مسجد التقوى بشارع شكري القوتلي أمام مديرية الشؤون الصحية وذلك لمنع التواجد العشوائي لسيارات الأجرة والتيسير على المواطنين.

كما تم إعادة تنظيم مكان موقف الريفية وتركيب بلدورات وسط الشارع لفتح الحركة المرورية أمام السيارات بما يعد خطوة تعكس إرادة حقيقية لإعادة التنظيم وإنهاء حالة العشوائية داخل المدينة ومنع الإختناقات المرورية خاصة داخل شوارع وسط المدينة وتنظيم حركة المواصلات وبما يحقق المصلحة العامة، خاصة مع إعادة فتح السوق الجديد للخضار والفاكهة بمدخل المدينة وقرب المواقف منه بما ييسر على المواطنين وينظم الحركة المرورية داخل المدينة.

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق والعميد معتز درويش مساعد مدير إدارة مرور مطروح والمقدم عبد العزيز عبد الحي مدير مباحث المرور والمقدم سعد رمضان مدير إدارة شرطة المرافق ، والعميد طارق عرفان مدير إدارة المواقف بالمحافظة.