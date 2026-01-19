ضبط ناد صحى يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية" ، وآخر) ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

