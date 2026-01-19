ترامب: الدنمارك فشلت في إبعاد التهديد الروسي عن جرينلاند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الدنمارك فشلت على مدى سنوات في التعامل مع ما وصفه بـ"التهديد الروسي" في جزيرة جرينلاند، معتبرًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الشأن.



وكتب ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) "لقد ظل الناتو (حلف شمال الأطلسي) يطالب الدنمارك، على مدى عشرين عامًا، بضرورة إبعاد التهديد الروسي عن جرينلاند .. للأسف، لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك. الآن حان الوقت، وسيتم ذلك!!!" .



وكان ترامب أعلن، في وقت سابق، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارًا من فبراير المقبل على عدد من الدول الأوروبية، من بينها الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع هذه الرسوم لاحقًا إلى 25%، وتظل سارية لحين إبرام اتفاق يتيح للولايات المتحدة شراء جرينلاند.



بدوره، أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أن بلاده ستواصل المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة من أجل احتواء الأزمة المتعلقة بجزيرة جرينلاند، مشددًا على أن الحوار يظل الخيار الأساسي رغم التهديدات الأمريكية الأخيرة.