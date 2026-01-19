قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
محافظات

أسوان.. تعريفة موحدة لـ التوك توك بإدفو لتحقيق العدالة بالنقل الداخلي

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو زهجر سليمان بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تعريفة موحدة لمركبات التوك توك داخل مدينة إدفو بقيمة 13 جنيها، وتم لصق التعريفة الجديدة على واجهة المركبة ، وذلك بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لسائقي التوك توك .

وأكد المحافظ، أن هذا الإجراء يأتى في ضوء حرص المحافظة على ضبط منظومة النقل الداخلى ، والقضاء على العشوائية فى تحديد الأجرة بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وتحقيق العدالة بين مقدمى الخدمة ومتلقيها .

جهود متنوعة

فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأن تطبيق التعريفة الموحدة جاء تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان ، وبعد إجراء دراسات ميدانية وحالات إستقصاء شاملة تم خلالها الوقوف على متوسط المسافات ، وحركة التشغيل ، والتكلفة الفعلية بما يضمن واقعية التعريفة وعدالتها .

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيتم متابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة ميدانياً بالتنسيق مع إدارة المرور ، والجهات المختصة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وأن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابى على حالة الرضا العام فى الشارع ، وتسهم فى تحقيق الإنضباط داخل منظومة النقل الداخلى.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

