أسوان.. تعريفة موحدة لـ التوك توك بإدفو لتحقيق العدالة بالنقل الداخلي

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو زهجر سليمان بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تعريفة موحدة لمركبات التوك توك داخل مدينة إدفو بقيمة 13 جنيها، وتم لصق التعريفة الجديدة على واجهة المركبة ، وذلك بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لسائقي التوك توك .

وأكد المحافظ، أن هذا الإجراء يأتى في ضوء حرص المحافظة على ضبط منظومة النقل الداخلى ، والقضاء على العشوائية فى تحديد الأجرة بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وتحقيق العدالة بين مقدمى الخدمة ومتلقيها .

جهود متنوعة

فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأن تطبيق التعريفة الموحدة جاء تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان ، وبعد إجراء دراسات ميدانية وحالات إستقصاء شاملة تم خلالها الوقوف على متوسط المسافات ، وحركة التشغيل ، والتكلفة الفعلية بما يضمن واقعية التعريفة وعدالتها .

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيتم متابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة ميدانياً بالتنسيق مع إدارة المرور ، والجهات المختصة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وأن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابى على حالة الرضا العام فى الشارع ، وتسهم فى تحقيق الإنضباط داخل منظومة النقل الداخلى.