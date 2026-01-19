قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات
أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب
ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال
ماذا كان يقول الرسول عند دخول شهر شعبان؟.. 13 كلمة تطرح البركة
حكم الأكل من الصيد بالبندقية.. الإفتاء تجيب
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
إزالة 5012 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
14 دقيقة هزت القارة السمراء .. كيف أنقذ ماني نهائي أفريقيا بين السنغال والمغرب؟
نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين
شعبان يبدأ الليلة.. اغتنمه بـ عمل واحد يفتح لك الأبواب ويغفر ذنوبك
"الزراعة" تطلق 5 قوافل بيطرية مجانية ببني سويف وتفحص 1600 رأس ماشية لدعم صغار المربين
محافظات

كليات جامعة أسوان تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

محمد عبد الفتاح

أعلنت جامعة أسوان بدء إعلان النتائج النهائية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2025–2026.

وذلك فى إطار حرصها على سرعة الانتهاء من أعمال الامتحانات والتصحيح والرصد، بما يحقق مصلحة الطلاب ويعكس انتظام العملية التعليمية داخل مختلف كليات الجامعة.

وأكدت جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن كلية الخدمة الاجتماعية جاءت فى مقدمة كليات الجامعة التى أنهت أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، حيث أعلنت نتيجة الفرقة الرابعة (انتظام – انتساب) فور الانتهاء من أعمال الكنترول، من خلال نظام ابن الهيثم الإلكترونى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن سرعة إعلان النتيجة جاءت ثمرة للجهود المتواصلة التى بذلها أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالكنترولات، مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والشفافية، موجهًا الشكر لإدارة الكلية على سرعة الأداء وجودة العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جابر، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أنه تم الانتهاء من أعمال الكنترول وإعلان النتيجة يوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وأشاد بالدور المتميز الذى قام به الدكتور حمادة أحمد السيد رئيس الكنترول وأعضاء الكنترول، وما بذلوه من جهد مكثف أسهم فى إنجاز النتيجة فى توقيت قياسى.

وأكد عميد الكلية، أن الكلية تحرص على انتظام سير الامتحانات وإعلان النتائج وفق الضوابط المعتمدة من الجامعة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا دون تأخير، لافتًا إلى أن الطلاب يمكنهم الحصول على نتائجهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمى لجامعة أسوان.

