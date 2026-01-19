كليات جامعة أسوان تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت جامعة أسوان بدء إعلان النتائج النهائية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2025–2026.

وذلك فى إطار حرصها على سرعة الانتهاء من أعمال الامتحانات والتصحيح والرصد، بما يحقق مصلحة الطلاب ويعكس انتظام العملية التعليمية داخل مختلف كليات الجامعة.

وأكدت جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن كلية الخدمة الاجتماعية جاءت فى مقدمة كليات الجامعة التى أنهت أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، حيث أعلنت نتيجة الفرقة الرابعة (انتظام – انتساب) فور الانتهاء من أعمال الكنترول، من خلال نظام ابن الهيثم الإلكترونى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن سرعة إعلان النتيجة جاءت ثمرة للجهود المتواصلة التى بذلها أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالكنترولات، مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والشفافية، موجهًا الشكر لإدارة الكلية على سرعة الأداء وجودة العمل.

نتائج

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جابر، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أنه تم الانتهاء من أعمال الكنترول وإعلان النتيجة يوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وأشاد بالدور المتميز الذى قام به الدكتور حمادة أحمد السيد رئيس الكنترول وأعضاء الكنترول، وما بذلوه من جهد مكثف أسهم فى إنجاز النتيجة فى توقيت قياسى.

وأكد عميد الكلية، أن الكلية تحرص على انتظام سير الامتحانات وإعلان النتائج وفق الضوابط المعتمدة من الجامعة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا دون تأخير، لافتًا إلى أن الطلاب يمكنهم الحصول على نتائجهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمى لجامعة أسوان.