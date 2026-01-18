تعرف على تفاصيل القصة الكاملة لواقعة محاولة مهتز نفسياً هدم ضريح فى أسوان..صور

نستعرض تفاصيل القصة الكاملة لواقعة قيام مهتز نفسياً بمحاولة هدم ضريح فى مركز إدفو شمال أسوان.

قال شريف عبدالجليل من عائلة الشاب الذى حاول هدم ضريح فى مركز إدفو بأسوان، إن هذا الشاب يعانى من اضطراب نفسي منذ فترة وقام بهذه الفعلة دون أن يعلم أكد من أفراد العائلة.

وأضاف شريف عبدالجليل بأن بعض أفراد العائلة أخذت الشاب وسافرت به لاستكمال رحلة علاجه، والعائلة ملتزمة بكافة تكاليف ترميم قبة الضريح الذى حاول هدمه وإعادة الشيء لأصله، وأنهم يحبون أولياء الله الصالحين ويقدرون مقام الأولياء وأضرحتهم.

وكانت قرية المحاميد بمركز إدفو بمحافظة أسوان، شهدت حادثة محاولة هدم ضريح يُعرف بضريح الشيخ عويس، على يد شاب قام بذلك وهو يردد قوله تعالى: "وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا".

ضريح

وأوضح أهالى المنطقة أن الضريح يُقال إنه يعود لأحد العارفين بالله أويس القرني اليمنى، الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلغ قصته لسيدنا عمر بن الخطاب، ويُعد الضريح علامة على مروره بهذا المكان.

وأشار الأهالي إلى أن الشاب هدفه هدم الممارسات الخرافية المتعلقة بالتبرك والتمسح بجدران الضريح، والتي كانت تقوم بها بعض السيدات وفق معتقدات باطلة دينيا.

من جانبها، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان البحث عن الشاب صاحب الواقعة، ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما حدث.