أسوان: تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بنسبة61% باعتمادات 798 مليون جنيه

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026 ، مع سرعة تسليم كافة المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ ليتسنى تسوية المبالغ التى سيتم تمويلها بالمرحلة الثالثة بالكامل.

مع مراجعة كافة الجهات للوحدات الحسابية لنهو مختلف المشروعات فى 31 مارس القادم بما ينعكس بالإيجاب على طلب تمويل المرحلة الرابعة من الخطة فى المواعيد المحددة لها ، مع إتاحة الفرصة الكاملة لطلب التمويلات الإضافية .

الخطة الإستثمارية

جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسوان للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

وخلال الإجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية ومعدلات الإنجاز والإعتمادات المالية المخصصة لها فى مختلف المراكز والمدن وذلك بإجمالى إعتمادات بلغت نحو 798.7 مليون جنية وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 61 % حيث تم تمويلها بنسبة 50% حتى الآن .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وإتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال المقاولين المتأخرين عن التنفيذ وذلك لضمان الإنتهاء منها بشكل كامل ، على أن يتوازى مع ذلك سرعة حصر أى معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنفيذ المستهدفة فى حينها ليتسنى إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الحلول العاجلة لها .