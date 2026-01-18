قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 18 يناير 2026
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
صفية العمري لـ صدى البلد: لم أعتزل التمثيل
مقصد السائحين .. أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأحد 18-1-2026 | تعرّف عليها

محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، خاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر صدى البلد أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

