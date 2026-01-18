قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو | تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز .. أسعار الذهب و البلح والزبيب
لوسي لـ صدى البلد: أنا اللي سيبت الرقص وكان نفس أطلع دكتورة
مخنوقين ومرمين بمنزل مهجور.. حكاية 3 أطفال قٌتـلوا داخل قرية بالمنوفية
استقرار نسبي في الطقس.. والأرصاد تحذر من انخفاض حاد للحرارة
المستشار الألماني: التهديد بفرض تعريفات جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي
والد الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها : نذرتهم لله منذ الولادة
رؤساء الدول الأوروبية يتحدون ترامب في بيان مشترك: نتضامن مع الدنمارك وجرينلاند
موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال إفريقيا
التاريخ ينصف أصحاب الأرض في نهائي كأس أمم أفريقيا باستثناء 3 خسارات
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المواطنين

محمد عبد الفتاح

وجه الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اللجان المشتركة بمديريات التموين والطب البيطرى والصحة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومسئولى المحليات بتكثيف المرور الميدانى لتفقد المنافذ والمعارض الدائمة والمجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت وكافة الأنشطة التجارية للتأكيد على الإلتزام بعرض كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستراتيجية للمواطنين بالأسعار المخفضة .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية .

ضبط الأسعار

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية من أجل تشكيل لجان وشن حملات مشتركة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخازن وضبط الأسعار ورصد حركة تداول السلع الغذائية ومجابهة أى حالات للإحتكار والاستغلال، والوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة ومديريها بالقوانين والقرارات التموينية الصادرة فى هذا الشأن .

وشدد المحافظ على ضرورة تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة الشديد للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، على أن يتكامل مع ذلك المتابعة المستمرة للتأكد من إنتظام صرف المقررات التموينية لتلبية مطالب واحتياجات الأسر الأسوانية منها على أكمل وجه.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

