ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق بجامعة أسوان

اختتمت كلية الحقوق بجامعة أسوان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2025–2026، والتي أدى خلالها ما يقرب من 2500 طالب وطالبة امتحاناتهم بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، موزعين على الفرق الدراسية الأربع بالكلية.

وقام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بمتابعة سير الامتحانات داخل لجان كلية الحقوق، والتي انطلقت في 27 ديسمبر 2025، حيث اطمأن على انتظام العملية الامتحانية، والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة، وتوافر الأجواء المناسبة التي تضمن الهدوء والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين، أن جامعة أسوان تولي امتحانات نهاية الفصل الدراسي اهتمامًا بالغًا باعتبارها أحد المحاور الأساسية للعملية التعليمية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من إدارة الجامعة لسير الامتحانات بجميع الكليات، بما يضمن انتظامها وخروجها بالشكل اللائق بمكانة الجامعة.

امتحانات

وأضاف أن الجامعة تحرص على سرعة أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج أولًا بأول وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا للانتهاء من الفصل الدراسي الأول والاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني في مواعيده المقررة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن عبدالغفار، عميد كلية الحقوق، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سارت بصورة منتظمة منذ اليوم الأول، ووفق جدول زمني معتمد، وسط التزام كامل من أعضاء هيئة التدريس والمراقبين والطلاب.

وأضاف عميد الكلية أن الجامعة تحرص على اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة داخل اللجان، مع مراعاة التوزيع المناسب للطلاب بما يحقق الانضباط والراحة، والتأكيد على وضوح الأسئلة وارتباطها بالمقررات الدراسية، بما يضمن تقييمًا عادلًا لمستوى الطلاب.

وأشار إلى أن الكلية عملت على تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب طوال فترة الامتحانات التي اختتمت اليوم، في إطار حرصها على مصلحة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية.