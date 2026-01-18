محافظ أسوان: الانتهاء من 98% من طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن هذا ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمراني والتصدي للعشوائية في البناء.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم طبقاً لقرار رئيس الوزراء، ووفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح بما يحقق الطمأنينة والإستقرار للأسر المختلفة ، وهو الذى يتطلب تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى حيث وصل إجمالى الطلبات إلى 31 ألف و 146 ملف ، تم البت فى 30 ألف و 529 طلب منهم بنسبة 98 %.

التصالح فى مخالفات البناء

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام فضلا عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.

وشدد إسماعيل كمال على أن التصالح يتم فقط على المخالفات التى تم رصدها قبل تاريخ 17 أكتوبر 2023 ، وأن الهدف الأساسى من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع ، بل يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة ، وتحقيق إستقرار دائم للمواطنين بما يتماشى مع جهود الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وناشد المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح والإستفادة من فترة المد الجديدة التى بدأت منذ 5 نوفمبر الماضى وتستمر لمدة 6 أشهر ، ولاسيما أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر من أجل تحقيق الصالح العام وإستكمال مسيرة البناء والتنمية .