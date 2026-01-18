محافظ أسوان يشدد على التعامل الفورى والحاسم مع مخالفات البناء والتعديات

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إنهاء جميع الحالات المخالفة التى يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة، مطالبا بالتعامل الفورى والحاسم معها ، مع إدراج أى متغيرات ضمن مراحل الموجه الـ 28 لإزالة التعديات ، التى انطلقت مرحلتها الأولى فى 10 يناير الجارى.

وأكد المحافظ، أن ذلك يتم بالتوازى مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين من خلال تحرير المحاضر اللازمة، وتنفيذ الإزالات الفورية، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من تسجيل كافة الحالات على منظومة المتغيرات المكانية، والمحافظة جاهزة لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإدارى واللوجستى لتسريع وتيرة التعامل مع هذه الحالات بشكل كامل.

المتغيرات المكانية

وأثناء ترأسه لجلسة اجتماع المجلس التنفيذى، أوضح الدكتور إسماعيل كمال أن الدولة لن تسمح بأى شكل من الأشكال بالتعدى على أراضيها سواء كانت أراضى زراعية أو مخصصة للبناء ، وأن أى محاولة للتعدى سيتم التصدى لها وإزالتها على الفورحفاظاً على حقوق الشعب ومقدراته ، وترسيخاً لسيادة القانون.

وأشار المحافظ إلى أن ملف المتغيرات المكانية يحظى بمتابعة دورية ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، إلى جانب المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وهو ما يعكس جدية الدولة وعزمها على التصدى بكل قوة وحسم لكافة أشكال التعديات.