إنشاء شبكة رى لأشجار المتنزهات العامة في أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة من إدارة الحدائق لإستكمال أعمال التشجير ، وإستعواض الأشجار التى تعرضت لعبث البعض بكورنيش النيل بداية من مسجد النصر ، وحتى ميدن الدكتور مجدى يعقوب " مصر للطيران " ، فضلاً عن القيام بأعمال التهذيب لأشجار النخيل .

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة والتوجيه لإتباع الطرق السليمة للزراعة والرى ، والعمل على رعاية الأشجار لضمان الوصول للعائد البيئى المرجو منها ، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية لدى الأسر بتعريف أبنائهم بأهمية الحفاظ على الأشجار المنزرعة ، وعدم الإضرار بها .

رى الأشجار

ومن جانبه أوضح المهندس محمد حسن مدير عام إدارة الحدائق بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فيتم الإهتمام المتواصل وتكثيف الجهود داخل الحدائق والمتنزهات العامة ، والعمل على صيانتها ورفع كفاءتها بشكل دورى ، مع إستكمال الأعمال لإنشاء شبكة رى متطورة لرى الأشجار وتركيب مخارج للرى بكل حوض وذلك بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق السادات وعدد من الشوارع والطرق الداخلية .

ولفت بأنه فى نفس الوقت يتم زراعة الأشجار للنوعيات المختلفة التى لديها القدرة على تحمل درجات الحرارة من خلال وضعها داخل أحواض للزراعات فى مسافة 5 متر بين الحوض والأخر ، وإتاحة فرصة للمشاة للمرور والترجل ، فضلاً عن السماح بتداخل الأشجار مع بعضها البعض بما يساهم فى خلق بانوراما جمالية من المسطحات الخضراء والتشجير بالألوان المبهرة .