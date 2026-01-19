قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
محافظات

محافظ أسوان يعطى إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة الطوناب للصرف الصحي

محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن القرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " تشهد طفرة ملحوظة ، وإنجازات ملموسة فى مشروعات البنية التحتية ، وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

ويأتى ذلك فى إطار إحتفالات محافظة أسوان بالعيدها القومى الذى يتزامن مع الذكرى الـ55 لإفتتاح السد العالى ، وبعد إعطاء إشارة البدء بالتشغيل التجريبى لمحطة الطوناب للصرف الصحى بمركز إدفو بتكلفة 170 مليون جنيه .

ولفت المحافظ بأن محطة الطوناب تعمل بطاقة 2/3 ألف م3/ يوم لخدمة نحو 10 آلاف نسمة ، وبالتوازى مع ذلك تم الإنتهاء من التنفيذ والتشغيل التجريبى لعدد 17 محطة رفع منها 6 محطات بمركز إدفو شملت محطات رفع أبو النصر، والحج زيدان ، وإدفو قبلى ، والزنيقة ، والشهامة ، والشراونة ، إلى جانب الإنتهاء من تشغيل 8 محطات رفع بمركز كوم أمبو شملت فطيرة وإقليت الرئيسية والفرعية ، ومنيحة الرئيسية والفرعية ، وسبيل مكى ، وفارس الرئيسية والمساعدة ، فضلاً عن 3 محطات بمركز نصر النوبة شملت قورته ثالث ، ووادى العرب ، وأرمنا .

حياة كريمة 

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للقائمين على تنفيذ هذه الجهود المكثفة والأعمال المتواصلة التى تمت تحت إشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقيادة اللواء مهندس أمين شوقى ، وبمتابعة من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بأسوان ، وبالتعاون مع الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية والشركات المنفذة .

وأكد المحافظ على أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية حقيقية فى منظومة الصرف الصحى بالقرى المستهدفة ، وتسهم بشكل مباشر فى تحسين مستوى المعيشة ، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة بما يحقق أهداف الدولة فى توفير حياة كريمة ومستدامة للمواطن الأسوانى ، ويعكس حرص القيادة السياسية على الإسراع بجنى ثمار التنمية الشاملة داخل القرى الأكثر إحتياجاً .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الأزهر للفتوى يُحقق إنجازات رقمية واسعة في المتابعة والتنسيق والنشر الإلكتروني

حصاد 2025| الأزهر للفتوى يُحقق إنجازات رقمية واسعة في المتابعة والتنسيق والنشر الإلكتروني

دعاء آخر يوم فى رجب

دعاء آخر يوم في رجب.. اختتمه بأفضل الدعوات

مفتي الجمهورية

المفتي: التحولات المتسارعة في سوق العمل تفرض ضرورة تأصيل أخلاقيات المهن

بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

