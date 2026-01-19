قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما دون التقيد بسنوات الخدمة للموظفين ذوي الإعاقة
30 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 19 يناير في القاهرة والمحافظات
سعر الذهب اليوم 19-1-2026
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الشعب المصري لن يسمح لأحد بالضحك عليه.. ونصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح
هؤلاء محرومون من إجازة 25 يناير 2026 بالقانون.. هل أنت منهم؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن “مجازر” في الحسكة
الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي
قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة
بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مقصد السائحين.. أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الاثنين 19-1-2026

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، خاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر صدى البلد أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

الأرصاد

ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

عم أطفال المنوفية

المتهم استخدم إيشارب.. عم أطفال المنوفية يكشف اللحظات الأخيرة قبل الواقعة

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان جريء.. ناهد السباعي تخطف الأنظار

مصطفي حجاج

مصطفى حجاج يتألق في حفل بالقاهرة الجديدة.. صور

ليلي علوي

بالأسود.. ليلي علوي تتألق في أحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد