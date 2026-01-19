أسوان.. التحضير لإطلاق مبادرة الإبداع والثقافة لدعم الموهوبين

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالإشراف على التحضيرات الخاصة بإطلاق مبادرة المحافظة للإبداع والثقافة ، والتى تستهدف دعم الموهوبين والفنانين من أبناء المحافظة للتعبير عن إبداعاتهم وفنونهم ، والمساهمة فى تعزيز مفهوم الجمال والرقى ، وتعزيز دور الثقافة والفنون كأحد محركات التنمية المستدامة.

فى ضوء توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتكثيف الجهود والتحضيرات الخاصة بإطلاق مبادرة الإبداع والثقافة لدعم الموهوبين والفنانين ، وفقاً لرؤية أسوان 2040 ، والإستراتيجية القطاعية لتنظيم العمل الأهلى بالمحافظة.

الإبداع والثقافة

وأثناء الإجتماع الذى تم عقده بمكتبة مصر العامة بحضور ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية من بينها مديريات التضامن الإجتماعى والتربية والتعليم ، إلى جانب مشاركة عدد من مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلى، وأيضاً مجموعة من الفنانين والموهوبين بمحافظة أسوان .

تم عرض العديد من محاور التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع الأهلى والمدنى والمبدعين لتنفيذ التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع الأهلي والمدني والمبدعين، لتنفيذ المبادرات المجتمعية لصالح المحافظة وأبنائها فى ضوء الأطر المنظمة بما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية لزهرة الجنوب ، وعاصمة الثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع إتاحة فرص حقيقية لتمكين المبدعين للتعبير عن فنونهم وربط الثقافة بالتنمية المحلية المستدامة وتحويل المدن إلى متاحف مفتوحة .