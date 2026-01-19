قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
محافظات

أسوان.. التحضير لإطلاق مبادرة الإبداع والثقافة لدعم الموهوبين

محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالإشراف على التحضيرات الخاصة بإطلاق مبادرة المحافظة للإبداع والثقافة ، والتى تستهدف دعم  الموهوبين والفنانين من أبناء المحافظة للتعبير عن إبداعاتهم وفنونهم ، والمساهمة فى تعزيز مفهوم الجمال والرقى ، وتعزيز دور الثقافة والفنون كأحد محركات التنمية المستدامة.

فى ضوء توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتكثيف الجهود والتحضيرات الخاصة بإطلاق مبادرة الإبداع والثقافة لدعم الموهوبين والفنانين ، وفقاً لرؤية أسوان 2040 ، والإستراتيجية القطاعية لتنظيم العمل الأهلى بالمحافظة.

الإبداع والثقافة

وأثناء الإجتماع الذى تم عقده بمكتبة مصر العامة بحضور ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية من بينها مديريات التضامن الإجتماعى والتربية والتعليم ، إلى جانب مشاركة عدد من مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلى، وأيضاً مجموعة من الفنانين والموهوبين بمحافظة أسوان .

تم عرض العديد من محاور التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع الأهلى والمدنى والمبدعين لتنفيذ التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع الأهلي والمدني والمبدعين، لتنفيذ المبادرات المجتمعية لصالح المحافظة وأبنائها فى  ضوء الأطر المنظمة بما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية لزهرة الجنوب ، وعاصمة الثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع إتاحة فرص حقيقية لتمكين المبدعين للتعبير عن فنونهم وربط الثقافة بالتنمية المحلية المستدامة وتحويل المدن إلى متاحف مفتوحة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

