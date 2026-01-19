Xbox Cloud Gaming يستعد لإطلاق طبقة مجانية مدعومة بالإعلانات خلال 2026

كشف تقرير حصري أن Xbox Cloud Gaming يستعد لإطلاق طبقة وصول مجانية مدعومة بالإعلانات خلال هذا العام، بعد رصد رسالة جديدة داخل الخدمة تشير إلى “ساعة واحدة من اللعب المدعوم بالإعلانات لكل جلسة”.

ظهرت الرسالة لمستخدمين أثناء تشغيل ألعاب عبر السحابة، رغم عدم الإعلان رسميًا عن هذه الطبقة بعد، ما رجّح فرضية ظهور التنبيه “قبل الأوان” نتيجة اختبار داخلي أو تفعيل مبكر بالخطأ.

كيف ستعمل الطبقة المدعومة بالإعلانات؟

بحسب مصادر Windows Central، لن تعني هذه الإضافة فرض إعلانات على جميع المشتركين، بل ستظهر الطبقة المجانية الجديدة بشكل منفصل ليستفيد منها المستخدمون الذين اشتروا ألعاب Xbox رقميًا لكنهم لا يملكون اشتراك Game Pass.

حتى الآن، يتطلب تشغيل الألعاب عبر Xbox Cloud Gaming توفر إحدى طبقات Xbox Game Pass، رغم أن مايكروسوفت تتيح شراء مئات الألعاب الرقمية الداعمة للبث السحابي، وهو ما سيتغير مع هذه الخطة الجديدة المبنية على الجلسات.

التصميم المتوقع هو إتاحة ساعة لعب سحابية مدعومة بالإعلانات لكل جلسة لحاملي الألعاب الرقمية، مع عرض الإعلانات كوسيلة لتعويض كلفة تشغيل الخوادم وتمديد الوصول المجاني جزئيًا إلى الخدمة، دون المساس بمزايا الطبقات المدفوعة من Game Pass.

ضغط أسعار الهاردوير واستغلال خوادم Azure

يأتي هذا التوجّه في وقت يشهد فيه قطاع الألعاب ارتفاعًا في أسعار مكوّنات الهاردوير نتيجة الطلب المتزايد من قطاع الذكاء الاصطناعي على شرائح DRAM ووسائط التخزين مثل SSD، ما انعكس على أسعار أجهزة مثل PS5 وXbox Series X|S وNintendo Switch.

في هذا السياق، يُنظر إلى خدمات البث السحابي مثل Xbox Cloud Gaming وNVIDIA GeForce Now كحل جزئي للاعبين الذين لا يستطيعون تحمّل تكلفة أجهزة الألعاب المنزلية، وإن كانت هذه الخدمات بدورها تعتمد على العتاد نفسه في مراكز البيانات.

يوضح التقرير أن أكبر مخاطرة في اقتصاد الحوسبة السحابية هي “القدرة المعطّلة”؛ أي بقاء الخوادم من دون استخدام.

من هنا، ترى مايكروسوفت أن فتح جزء من قدرات Azure أمام طبقة مجانية من Xbox Cloud Gaming مدعومة بالإعلانات يمكن أن يُبقي استخدام الخوادم عند مستوى مرتفع، ويبرر توسعة مراكز البيانات، وفي الوقت نفسه يعزز حضور علامة Xbox في عالم تعتبر فيه السحابة والذكاء الاصطناعي محور تفكير مايكروسوفت الإستراتيجي.

توسّع عالمي ونمو مضاعف في ساعات اللعب

تذكر Windows Central أن Xbox Cloud Gaming سجّل خلال الفترة الأخيرة نموًا ثنائي الرقم في عدد ساعات الاستخدام، خصوصًا في المناطق التي تجعل فيها الرسوم الجمركية والضرائب أو الظروف الاقتصادية شراء الأجهزة التقليدية أمرًا مكلفًا.

كانت مايكروسوفت قد وسّعت الخدمة رسميًا إلى الهند أواخر العام الماضي، وتضع نصب عينيها أسواقًا أخرى في آسيا وأفريقيا.

على الطرف الآخر، يستفيد مشتركو Game Pass Ultimate من تحسينات مستمرة في جودة البث، بينها رفع معدل البت (bitrate) ودعم بث بعض الألعاب بدقة تصل إلى 1440p، ما يجعل الطبقة المدعومة بالإعلانات مكملة للمنظومة الحالية وليست بديلًا عنها.

متى يتوقع إطلاق الطبقة الجديدة؟

لا يقدم التقرير موعدًا محددًا، لكنه ينقل عن مصادره أن الطبقة الإعلانية ستُطرح “خلال هذا العام”، مع ترجيح أن تستغل مايكروسوفت حدثًا كبيرًا أو مناسبة إستراتيجية للإعلان الرسمي عنها.

وحتى ذلك الحين، يُنظر إلى ظهور رسالة “ساعة من اللعب المدعوم بالإعلانات لكل جلسة” داخل بعض الجلسات السحابية كأقوى إشارة عملية حتى الآن على أن Xbox Cloud Gaming يتجه بالفعل نحو نموذج وصول مجاني جزئي مدعوم بالإعلانات، في خطوة قد تعيد رسم حدود الدخول إلى عالم ألعاب Xbox في 2026 وما بعدها.