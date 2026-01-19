مصر تعزى مملكة إسبانيا فى ضحايا حادث القطار

أعربت مصر عن صادق التعازى لحكومة وشعب مملكة إسبانيا فى ضحايا حادث القطار الذى وقع جنوب البلاد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع إسبانيا فى هذا الظرف الأليم، معربة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

والجدير بالذكر أن حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين فائقَي السرعة في جنوب إسبانيا يوم الأحد ، ارتفعت إلى إلى 39 قتيلاً، بالإضافة إلى إصابة نحو 123 شخصاً، بينهم 29 بحالة خطيرة، وفق وزارة الداخلية الإسبانية. وقد حذرت السلطات من أن الأعداد قد ترتفع، ووصفت الحادث بأنه "الأسوأ منذ أكثر من عقد".



وقع الحادث بالقرب من أداموث في منطقة الأندلس على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال ملقة، عندما خرجت عربات قطار تابع لشركة إيريو عن مسارها واصطدمت بقطار تابع للشركة الوطنية الإسبانية رينفي المتجه في الاتجاه المعاكس.



وأفاد المسؤولون بأن السرعة المفرطة أو الخطأ البشري مستبعدان، إذ كان القطاران يسيران بأقل من الحد الأقصى المسموح به (250 كم/س)، فيما يجري التحقيق لمعرفة السبب الدقيق للحادث.