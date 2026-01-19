إجراءات قانونية تجاه شخص إدعى تحصيل مبالغ مالية منه فى إرتكاز أمنى دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام أحد الإرتكازات الأمنية بتحصيل مبالغ مالية منه حال سيره بالسيارة قيادة صديقه دون وجه حق بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 14/الجارى حال سيره بالسيارة قيادة صديقه بأحد الطرق بالقاهرة ومروره بأحد الإرتكازات الأمنية تحرر له مخالفة مرورية لوجود ملصقات على الزجاج الأمامى والخلفى للسيارة ، وعقب إنصرافه قام بإلقاء الإيصال وتصوير مقطع الفيديو المُشار إليه والإدعاء "على خلاف الحقيقة" بقيام القوة الأمنية بتحصيل مبالغ مالية منه والمواطنين "دون وجه حق" لتضرره من سداد الغرامة المالية، وقام بحذف ذلك المقطع عقب تفهمه بأن تلك الملصقات مخالفة للقواعد المرورية.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.