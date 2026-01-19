بسبب أولوية المرور.. شخص يتعدى على آخر بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بالإسكندرية .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان) وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بتاريخ 17 الجارى بينه وبين الظاهر بمقطع الفيديو لخلاف بينهما على أولوية السير فقام على إثرها الأخير بالتعدى عليه وتهديده بالإيذاء بإستخدام سلاح أبيض "دون حدوث إصابات".



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.