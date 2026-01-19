أشرف سنجر: المرحلة الراهنة في قطاع غزة تتطلب تحركا دوليا جادا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية

أكد الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة الراهنة في قطاع غزة تتطلب تحركا دوليا جادا، نظرا لحجم المسؤوليات المرتبطة بإعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، فضلًا عن ضمان تدفق المساعدات الإنسانية التي تواجه عراقيل متعمدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الدعم المصري للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة يسهم في تعزيز الاستقرار الإداري والخدمي داخل القطاع، مستندًا إلى الخبرة المتراكمة التي تمتلكها مصر في مجالي الإدارة والتفاوض، بدعم مباشر من القيادة السياسية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن التحركات الدبلوماسية المصرية أسهمت بشكل فعال في تهيئة المناخ السياسي لصدور مواقف وقرارات دولية أكثر دعمًا للقضية الفلسطينية.