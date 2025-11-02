خبير سياسات دولية: واشنطن تتعامل مع دول أمريكا الجنوبية على أنها الحديقة الخلفية لها

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسيات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إننا أمام مرحلة جديدة من الصراع الدولي لأن تحديات الهيمنة العالمية اللي بتحث واشنطن إنها بتفرضها يوم بعد يوم، وهذا متصل بالصين.

وأضاف أشرف سنجر، في مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي اكسترا"، أن فنزويلا من الدول التي تمثل نقطة صراع الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ورؤية واشنطن الآن عدم السماح للاتحاد السوفيتي قديما أو الصين حديثا بأن تتقدم حول المصالح الأمريكية.

وتابع: أمريكا بتنظر إلى أمريكا الجنوبية بكل دولها على أنها الحديقة الخلفية لواشنطن، وبالتالي وجود الصين في أي دولة من أمريكا الجنوبية تنظر إليها الولايات المتحدة بالحذر.